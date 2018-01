Turruttavaa syömistä ympäri Suomea

Grillit huurussa -sarjassa leppoisa standup koomikko Sami Hedberg syö itsensä Suomen läpi. Mies ravaa kulloiseenkin jaksoon valitun kaupungin grilliltä toiselle ja mättää naamaansa lihapiirakoita, hampurilaisia, burgereita ja lihakuppeja.

Olisi kiinnostavaa, jos mies oikeasti arvostelisi ahmimansa safkat jaksoittain vaihtuvan vieraan kanssa, eikä tyytyisi vain puuduttavaan ”oijoi nyt on hyvää” -mantran toistelemiseen. Mitä se nimittäin käydyistä grilleistä kertoo, että kaikki on hyvää ja maistuvaista. Ainoa mitä katsoja ”oppii” on, että jossain annokset ovat isoja ja jossain purilaisen väliin tungetaan jotain vähän tavallisesta poikkeavia lisukkeita.

Hedberg ei tietenkään ole mikään koulutettu ruokakriitikko, mutta kaipaisin silti jonkinlaista arvottamista. Pelkkä syöminen ja kehuminen on tappavan tylsää. Lopputulosta ei raikasta päälleliimatun tuntuinen Jean-Eric Chaumentin eli ”Zaanin” säätäminen paikallisten urheiluseurojen yms. parissa.

Grilleille on kaiketi tuotantoyhtiöstä luvattu, että ketään ei mollata. Että kaikille annetaan viisi tähteä ja hymyilevä Hedbergin naama. Edes siinä kohdassa kun Hedberg valitsee grilleistä suosikkinsa, ei kerrota mistä moinen valinta johtuu. Katsojalle jää tunne, että tässä mentiin ihan arpomisfiiliksellä.

Sarja ei myöskään tuo matkailumielessä ruokavinkkejä. Hedbergin murkinoinnin pohjalta ei nimittäin voi tehdä listaa siitä millä grilleillä kannattaa esimerkiksi Hämeenlinnassa tai Mikkelissä nuokkua. Kaikkialla kun on muka ”hyvää” ja ”herkullista”.