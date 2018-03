Tyttöjen oikeudet on investointi tulevaisuuteen

Tyttöjen ja naisten oikeuksien parantaminen on yksi vaikuttavimmista toimista yhteiskuntien kehittämiseksi. Työtä asian eteen on tehtävä kaikkialla maailmassa joka päivä, myös näin kansainvälisen naistenpäivän aattona.

Erityishuomiota vaatii Afrikan tyttöjen tulevaisuus. Afrikan väestön ennustetaan yli kaksinkertaistuvan jopa 2,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Väestö on hyvin nuorta, vuonna 2030 keski-ikä on 21 vuotta. Kehityksellä on suuri vaikutus myös Eurooppaan.

Ellei nuorille pystytä rakentamaan omilla kotiseuduillaan parempia elämän mahdollisuuksia, on tulevina vuosikymmeninä edessä valtava muuttoliike.

Vaikuttavin muutos alkaa tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta. Afrikassa koulutuksen ulkopuolelle jää edelleen yli 30 miljoonaa lasta, valtaosa tyttöjä. Koulutuksella on suora vaikutus väestönkasvuun ja tasa-arvoon.

Unicefin mukaan tytöt, jotka käyvät koulua yli seitsemän vuotta, menevät myöhemmin naimisiin ja saavat vähemmän lapsia. Monesti ongelmat kietoutuvat toisiinsa: tyttö syntyy köyhiin oloihin, menee naimisiin ja synnyttää nuorena - ja keskeyttää koulun.

Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat jo nyt Afrikan merkittävin alueen vakauden ja rauhan edistäjä sekä kehitysavun antaja. Keskeisenä yhteistyössä wpidetään ihmisoikeuk sia, hyvää hallintoa ja tasa-arvoa.

Trumpin Yhdysvaltojen poistettua tukensa perhesuunnitteluhankkeilta korostuu Euroopan vastuu naisten oikeuksien ja aseman turvaajana entisestään.

Lähes puolet pääosin Saharan eteläpuolisen Afrikan parisuhteessa elävistä naisista ei tee omia tietoisia päätöksiä seksuaalisista suhteistaan tai ehkäisyn ja terveydenhuollon käyttämisestä. Alueen äitiyskuolleisuus on maailman korkeinta.

SheDecides-liike on hieno esimerkki seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien nostamisesta entistä vahvemmin esille kehityspolitiikassa. Suomi on liikkeessä vahva toimija, ja tytöt ja naiset ovat kehityspolitiikkamme erityinen prioriteetti.

Tämä on suunta, jota koko EU:n tulee vahvemmin seurata.

EU-maiden virallinen kehitysapu Afrikkaan on vuosittain yli 20 miljardia. Ihmisten rahalähetykset ja yritysten investoinnit muodostavat vielä paljon suuremman erän. Tukea on kasvatettava edelleen.

Julkisten varojen lisäksi on houkuteltava yksityissektorin varoja. Marraskuisessa EU-Afrikka-huippukokouksessa esiteltiin uusi EU:n ulkoinen investointiohjelma, jonka avulla liikkeelle voidaan saada yhteensä jopa 88 miljardia euroa.

Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan pitäisi luoda jopa 18 miljoonaa työpaikkaa vuosittain, jotta nuoriso työllistyisi.

Työmahdollisuuksien luomiseksi investointeja tulee kohdentaa erityisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen infrastruktuuriin, pk-yritysten tukemiseen sekä mikrorahoitushankkeisiin.

Takaamalla tytöille hyvä koulutus ja mahdollisuus työuraan luodaan kestäviä ja vakaita yhteiskuntia. Naisten yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan, työmarkkinoille ja päätöksentekoon on edellytys tasavertaiselle demokraattiselle hallinnolle.

Virkkunen on europarlamentaarikko (kok.) Keski-Suomesta ja Virolainen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (kok.).