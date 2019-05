Upseereilla ja nokikolareilla kovat piipussa?

Karjalan lennoston komentajana toiminut eversti Markus Päiviö on kertonut oikeudessa, että Lemmenjoen tapahtumien aikaan hänellä oli haasteita niin siviili- kuin sotilaselämässäkin. No, nyt on yksi haaste enemmän, kun mies on oikeudessa.

??? Uutisten mukaan Suomen jääkiekkomaajoukkue ei enää odota vahvistuksia MM-kisoihin? Nähtäväksi jää, tuleeko edes niitä heikennyksiä.

Eversti Päiviön nousua komentajaksi on ihmetelty julkisuudessa. Perinteistä jälkiviisastelua. Maavoimissa ollaan viisaita kun ilmavoimissa tapahtuu moka. On siis ihmetelty sitä, miten kyseinen mies on voinut nousta komentajaksi, jos hän ei pysy maihareilla pystyssä parin promillen humalassa, ei käytä perinteisiä suomalaisia kirosanoja vaan keksii uusia ja kaiken lisäksi laukoo totuuksia ryyppykavereistaan. Ja on vielä sotilas. Vakavasti ottaen tällaisessa uraputkessa ei ole mitään tavatonta. Uskon, että monella lukijalla on kokemuksia työpaikasta, jossa on ihmetelty ihan samaa. Selityksiä on kolme: rekrytointi perustuu vääriin arvoihin, ei ihmistuntemukseen, natsat pelottavat sekä kovat jätkät menestyvät aina. Yksinkertainen rekryohje kaikille organisaatiolle edelleen: 18 reikää golfia ja perskänni niin kerron aamulla, millaisen ihmisen olette palkkaamassa.

??? Miksi armeijan varsikenkiä kutsutan maihareiksi? Ne kun on jalassa, niin everstikin vetää maihin vaikka ei viheltäisikään.

Mihinkään ei voi enää luottaa. Ensitreffit alttarilla -tv-ohjelmasta, jossa siis pari todellakin tapaa alttarilla ensimmäisen kerran, tutut Heikki ja Miina ovat päätyneet yllätyseroon. Ja vastahan he viime syksynä menivät naimisiin.

??? Disneyn rakastetulle Nalle Puhille äänensä antanutta Jim Cummingsia syytetään eläinrääkkäyksestä? Vielä ei tiedetä, millaisia korvauksia Nalle Puh aikoo vaatia.

Poliisi on ottanut kiinni joensuulaisen miehen epäiltynä apteekkimurrosta. Murtomies oli pukeutunut hevosnaamariin. Kiinniotto kesti, koska valvontakameran kuvien perusteella poliisi ei osannut heti arvioida, etsiäkö oriita, tammaa vai ruunaa.

??? Miksi nokikolarit kärsivät niin paljon burn outista? He ovat työssään lähes koko ajan piipussa.

Sarjassamme lauseita, joita on vaikea ymmärtää, otamme esimerkiksi Satu Taiveahon ja hänen uuden rakkautensa Marko Torppalan suhteen: “Olemme Sadun kanssa sopineet, ettemme vielä tässä vaiheessa anna kommentteja. Tämä on kuitenkin yksityisasia. Haluamme rauhassa rakentaa tätä suhdetta ja rakkautta,” Torppala kommentoi Ilta-Sanomille. Täh! Ensin sanotaan, ettei kommentoida ja sitten kommentoidaan.

??? Millä poliisi tallentaa kuvat onnettomuuspaikalla? Kolaroid-kameralla.

Eduskunnassa käyty tuolileikki, jossa arvottiin, kuka saa istua kenenkin vieressä, toi mieleen vanhat kouluajat. Paitsi että koulussa pyrittiin pääsemään lähelle kaveria, Arkadianmäellä mahdollisimman kauas. Tiettyyn rajaan sitä ymmärtää, että politiikassa puhutaan vasemmistosta, keskustasta ja oikeistosta, koska se on helpoin tapa luoda mielikuvia. Se, onko tällaisella jaotuksella mitään tekemistä enää todellisuuden kanssa onkin sitten ihan toinen asia. Voi myös kysyä, että jos ilmoittaa olevansa liberaali, saako paikkaa eduskunnassa vaihtaa oman mielensä mukaan ja vaikka joka päivä?