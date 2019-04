Urheiluhullu voi tunnustaa monia värejä

Ilo kellojen siirtelyn loppumisesta jäi lyhyeksi. Viime syksynä piti olla viimeinen kerta, mutta niinpä vain kääntelimme viisareita sormet ruvella kesäaikaan jälleen sunnuntaina. Nyt EU-parlamentti on päättänyt lopettaa siirtelyn 2021. Jos se ei tapahdu silloinkaan, on vain yksi ratkaisu: Sfexit. Koko viikon on nukuttanut.

Sunnuntaiaamuna tapahtui kotona perinteinen kinastelu kesäajan vaikutuksista. Mies ilakoi valoisista illoista, jolloin näkee ajaa moottoripyörällä myöhempään. Palautin hänet maan pinnalle: eivät illat ole valoisammat, vaan pimeämmät. Kesäaikana kello on tuntia enemmän kuin eilen, eli pimeäkin tulee tuntia aikaisemmin.

Aikamme tahkottuamme tajusin olevani väärässä. Se ei tuntunut kivalta. Kostoksi valitsin sunnuntaiasuksi Venäjän jalkapallomaajoukkueen punaisen kannustuspaidan Brasilian MM-kisoista vuodelta 2014. Mies inhoaa sitä eikä voi käsittää, miksi kannatan pukeutumisellani vieraan valtion joukkuetta.

No siksi, että paita on laadukasta puuvillasekoitetta ja oli aikoinaan muistaakseni 70 prosentin alennuksessa hienon helsinkiläisen tavaratalon urheiluosastolla. Muiden maiden paitoja ei ollut jäljellä. Itärajan kasvattina ymmärrän, että se on myös hyvä turvavaate, jos venäläiset tulevat taas.

Seuraava kodinkonehankinta on venäläinen samovaari eli teenkeitin. Jouluksi ostettu amerikkainen kahvinkeitin on ruvennut keljuksi. Se näyttää koko ajan kahta merkkivaloa, joiden mukaan vedensuodatin pitää vaihtaa ja laite puhdistaa liemellä, jossa yhtä paljon etikkaa ja vettä. Suomalainen vesi on niin puhdasta, ettei suodatinta edes tarvita ja kuka nyt tuollaista määrää etikkaa koneeseen kaataisi. Olen varma, että kone tekee kohta tenän, kun sitä ei totella.

Kevään jännittävin vaihe on käsillä: muutaman viikon päästä ratkeaa jääkiekon suomenmestaruus. Jäljellä on enää neljä joukkuetta. Suosikkini niistä on HPK Hämeenlinnasta. Ei ainakaan ylivoimainen Kärpät tai ylimielinen Tappara, eikä missään nimessä Helsingin leuhka IFK. Valitettavasti tämä tietää neljättä sijaa HPK:lle, sillä kaikki joukkueet joita olen kauden mittaan kannattanut, ovat pudonneet yksi toisensa jälkeen. Ilves, JYP, SaiPa, Vaasan Sport ja Pelicans ovat jo kesälomalla.

Onneksi on Mestis ja siellä KeuPa, joka taitaa uusia viimevuotisen mestaruutensa.Tällä kertaa voittojuhliin kannattaa antaa pokaalin tilalle muovipotta, jottei hajotetun palkinnon osia tarvitse etsiä seuraavana päivänä ympäri maailmaa kuten viime vuonna. Potasta voi juoda shampanjaakin.

Toiseksi jännittävin kevään tapaus on eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys on jo käynnissä ja varsinainen vaalipäivä on viikon päästä sunnuntaina. On kummallista, miksei Suomessa voi äänestää sähköisesti kännykällä. Kaikki muuhan siellä on jo, muttei äänioikeus.

Oma ääneni kelluu vielä kolmen ehdokkaan vaiheilla. Vaalikoneista ei ole apua, mutta hupia niistä on. Koneiden tarjoamat parhaat ehdokasosumat ovat sellaisia, joita en kuunaan äänestäisi. Ehkä omat mielipiteet eivät vastaakaan omia kuvitelmia, vaan ovat paljon oudompia.

Jotkut ehdokkaat ovat ostaneet mainoksekseen kokonaisen bussin perän Jyväskylän Liikenteeltä. Auton reittinumero on mainoksen sisässä ja ainakin niissä jotka itse olen nähnyt, numero on eri kuin äänestysnumero. Tahatonta harhaanjohtavaa mainontaa.

Lopuksi vitsi. Japanin pitkäaikainen keisari Akihito luopuu vallasta tässä kuussa. Valtaistuimelle astuu hänen poikansa Naruhito. Vallanvaihdosjuhlassa esiintyy Hector biisillä Aki, Naru, Pera ja mä.