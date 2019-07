Vaaleanpunainen vaara Tampereen liikenteessä

Kolumni

Vuokrattavat sähkölaudat ilmestyivät Suomen katukuviin. Yhtäkkiä kaikki jaksavat olla huolissaan siitä, miten paljon kolareita nyt tapahtuu, montako kalloa halkeaa ja useastiko auton kylkeen ilmestyy sähkölautailijan aikaansaama lommo.

Samanlaisilla laudoilla on surffattu useissa maailman kaupungeissa jo jonkin aikaa, joten olen melko varma, että arvailun sijaan tarjolla voisi olla ihan suoria faktojakin.

En lähde nyt kaivelemaan tilastoja ja sairaskertomuksia vaan kerron tamperelaisesta ystävästäni, joka on koko kevään ja kesän kauhistellut lautailijoita.

Ystäväni on säikähtänyt toistuvasti kuskeja, jotka suhahtavat ohi niin läheltä, että viikset heiluisivat, jos ystävälläni – joka siis on nainen – kasvaisi viikset. Hän on ihmetellyt ääneen miksi laudoilla ”ajetaan kuin päättömät kanat” ja ”eikö ihmisillä ole mitään tolkkua”.

Senhän tietää mitä moisesta motkottamisesta seuraa. Kävipä sitten nimittäin päivänä muutamana niin, että tämä samainen nainen astui ulos työpaikkansa ovesta ja vilkaisi kelloon. Tärkeä työtapaaminen odotti toisella puolella kaupunkia ja nainen oli pahasti myöhässä. Taivaalta tuli vettä samalla tapaa kuin sieltä Esterin takaosasta ja takseja ei näkynyt missään. Talon seinää vasten nojasi kuitenkin sähkölauta. Siinä se katsoi naista viattomana ja kutsuvana. Että ”älä pelkää... kyytiin vaan”.

Jostain kummasta syystä ystäväni oli ladannut puhelimeensa sovelluksen, jolla laudan sai vaivatta käyttöön. Hän ei sitä tietenkään koskaan ollut kokeillut, ja nyt ei ollut aikaa harjoitella.

Nainen aktivoi laudan, hyppäsi selkään ja antoi mennä.

Kaverini ehti kaiken kiireen keskellä löytää ohjauksesta vain kaksi moodia – täysillä tai ei ollenkaan. Kun lauta siis lähti liikkeelle se meni niin kovaa kuin mahdollista ja kun se pysähtyi, oli stoppi samaa luokkaa seinää päin ajamisen kanssa.

Sade liimasi hiukset naisen kasvoille tämän rukoillessa mielessään, että ihmiset ehtivät väistää. Ja ehtiväthän ne. Tähän auttoi varmasti ystäväni varsin värikäs tukka ja se, että hänen suustaan pääsi arvatenkin ujellus, joka sai ambulanssitkin antamanaan tietä.

Siinä missä moni jalankulkija ehti nähdä vain jonkin vaaleanpunaisen vilahtavan ohi, ystäväni taisi nähdä koko eletyn elämänsä filminauhan loikatessaan tamperelaisittain rotvallin reunasta eteenpäin.

Perillä – märkänä kuin uitettu koira – nainen parkkeerasi laudan seinustalle ja kulki ylväänä sovitulle tapaamiselleen. Täsmälleen oikeaan aikaan. Palaverin jälkeen lauta jäi kuitenkin seinustalle. Veikkaan, ettei sellaista hätää ei maailmassa ole, että nainen olisi uskaltanut lautaa heti toistamiseen kokeilla.

Onhan se nimittäin varma, että jos onnistuu halkomaan kolaroimatta kaupungin sokkona ja täysillä, ei toista kertaa kannata kokeilla heti putkeen. Tai ainakin kannattaa välillä käydä kuivattamassa vaatteet. Tämän ystäväni teki kuulemma hiustenkuivaajalla palattuaan takaisin työpaikalleen yhä kankeana ja järkyttyneenä aiheuttamastaan kuolemanvaarasta.