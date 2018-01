Vahva suositus Broad Citylle

Steven Soderberghin kuusiosainen minisarja tutkii rakkauden ja murhan psykologisia pohdintoja pienessä kaupungissa, hämärtäen todellisuuden ja muistin välistä rajaa. Sarjan pääosassa nähdään menestyvää lastenkirjailijaa ja kuvittajaa esittävä Sharon Stone, jonka romanttinen käsitys maaseudusta joutuu koetukselle petoksen, valheen, korruption ja murhan keskellä. Sarjassa nähdään myös muun muassa Garrett Hedlund, Frederick Weller, Jennifer Ferrin, Beau Bridges ja Maya Kazan.

Mitä nykyisiin amerikkalaisiin komediasarjoihin tulee, Broad City on yksi parhaimmista. Toivottavasti ihmiset löytävät sarjan Areenasta, sillä tältä tv-katsomisen ammattilaiseltakin se oli jäädä huomaamatta.

Abbi (Abbi Jacobson) ja (Ilana Glazer) Ilana viettävät railakasta nuoren naisen elämää New Yorkin sykkeessä. Vapautunut suhde työhön, seksiin ja päihteisiin takaavat, että personal traineriksi pyrkivän kuntosalisiivoojan ja myyntitoimiston työntekijän elämä on täynnä pähkähulluja tilanteita. Abbi Jacobson ja Ilana Glazer eivät vain näyttele päärooleissa, vaan sarja on heidän luomuksensa.

Sarjojen lisäksi Netflix tuottaa myös elokuvia. Netflix ei olisi juuri mitään menettänyt, mikäli Step Sisters olisi jäänyt tekemättä. Huumori on ankeaa ja ihmiset high school -elokuvien stereotyyppejä.

Määrätietoinen ja älykäs Jamilah (Megalyn Echikunwoke) on suunnitellut tulevan elämänsä tarkkaan etukäteen. Seuraava askel olisi mennä Harvardin huippukouluun lukemaan lakia. Suunnitelma vaarantuu, kun Jamilahin sisarkunta aiheuttaa seksiskandaalin. Sigma Sigma Betan imagoa päätetään parantaa osallistumalla tanssikilpailuun ja voittamalla se. Ikävä kyllä nämä nuoret naiset eivät osaa tanssia lainkaan.