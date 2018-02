Vain rakastajatar ja appiukko jättivät tulematta paikalle

Etelä-Korean talvikisat lähestyvät vääjäämättä päättäjäisiään, vaikka urheilullisia kliimakseja on suomalaisittainkin vielä jäljellä. Menestys viikonlopun pitkillä hiihtomatkoilla ratkaisee sen, muistetaanko Pyeongchang hyvästä vai pahasta ja millainen jälkipyykki Suomen olympiakomitean ympärillä kisojen jälkeen käydään.

Itse kisat tullaan muistamaan ainakin siitä, että ne ovat toimineet osaltaan näyttämönä suurvaltapolitiikalle. Se on asia, jota Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach tulee painottamaan korostaessaan olympialiikkeen merkitystä maailmanrauhalle ja liennytykselle.

Politikointi alkoi jo ennen kisoja, kun Pohjois-Korea ilmoitti lähettävänsä urheilijoita kisoihin, joiden isäntämaan kanssa se on edelleen virallisesti sodassa. Se jatkui naapurusten yhteismarssilla kisojen avajaisissa ja maailmanlaajuisen huomion keräsivät myös Pohjois-Korean cheerleaderit, jotka piipahtivat kannustamassa omiaan eri kisatapahtumissa.

Nuorten naisten sotilaallisen järjestäytyneesti käyttäytynyt ja esiintynyt joukko ei tosin kerännyt pelkkää plussaa maan johtajalle Kim Jong-unille, koska cheerleader-ryhmä ristittiin nopeasti diktaattorin robottiarmeijaksi.

Joka tapauksessa cheerleaderit valtasivat eteläkorealaisten lehtien pääuutissivut ja tv-kanavien uutislähetykset yhdessä alkupäivinä kisoissa vierailleen Kim Jong-unin sisaren Kim Yo-jongin kanssa. Yo-jongin jokainen julkinen tapaaminen, jokainen askel ja täydellinen ilmeettömyys taltioitiin sadoin kameroin.

Yhdysvaltojen vastaisku on käynnissä, kun presidentti Donald Trumpin tytär Ivanka Trump vierailee Etelä-Koreassa ja osallistuu ainakin sunnuntain päättäjäisiin. Nyt lehdet ja tv-uutiset ovat täynnä hymyilevää Diili-tuomaria.

Nähtäväksi jää, onko olympialaisilla mitään vaikutusta maailmanpolitiikkaan, vai jatkuuko johtajien uhittelu entisellään. Parempien asiantuntijoiden mukaan ei ole, vaan Kim Jong-un napsi vain muutamia irtopisteitä.

Ehkä parempaan tulokseen olisi päästy, jos kisoissa olisivat diktaattorin sisaren ja presidentin tyttären lisäksi vierailleet myös Venäjän presidentin rakastajatar sekä Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin appiukko.

Pyeongchangin kisat tullaan muistamaan myös sääoloista. Pakkasmittarin lukemien perusteella Etelä-Koreassa ei päästä esimerkiksi vuoden 1988 Calgaryn tai vuoden 1994 Lillehammerin keskiarvoihin, mutta se tuuli. Jos on hetki tyyntä, niin kohta taas tuulee, ja välillä jopa myrskyää.

On suoranainen ihme, että mäkikisat pystyttiin viemään suunnitellusti läpi, mutta siirtoja jouduttiin tekemään muutamissa muissa suksilajeissa. Onneksi tehtiin, sillä siinä on urheilijalla vitsit vähissä, jos puuska osuu, kun nousee kourusta tai hyppyristä ilmaan tekemään voltteja. Tai kun syöksyy rinnettä alas yli sata kilometriä tunnissa.

Yksi olympialaisten vakiopuheenaiheita on aina ollut majoitus, mikä on ymmärrettävää, koska kolmen viikon matkasta tulisi nukkua ainakin yksi ja huoneessa pitäisi pystyä viettämään muutenkin aikaa. Tuliterissä, mutta osin keskeneräisissä huoneistoissa tarvittiin omatoimista siivousta, koska paikallinen tapa on pyöritellä pölyjä kuivalla liinalla paikasta toiseen. Ilmeisesti rakennuspölystä on päästy eroon, tai se on ainakin saatu hallintaan, koska aiheesta ei ole kisojen aattopäivien jälkeen puhuttu.

Majoitusratkaisut ovat suuri haaste olympiajärjestäjille. Näissä kisoissa on rakennettu kolme kisakylää, yksi lumilajien urheilijoille Pyeongchangiin ja loput kaksi urheilijoille ja medialle Gangneungiin.

Pyeongchangin asunnoille on vaikea keksiä jatkokäyttöä, ellei laskettelu- ja golfturismi räjähdä nousuun olympialaisten ansiosta. Rannikon kyliin sen sijaan odotetaan uusia asukkaita viimeistään paralympialaisten jälkeen.

Huoneistoissa kaikki pinnat on suojattu keittiöiden kaapistoja, kodinkoneita ja lavuaareja myöten. Olympiavieraiden käytössä ovat olleet vain mikro, vedenkeitin, televisio ja pieni irtojääkaappi.

Gangneungin olympiakylistä tullee noin 200 000 asukkaan kaupunkiin kaksi uutta tornitalolähiötä, joihin mahtuu ainakin parikymmentätuhatta uutta asukasta.

Löytyykö heitä, sen näyttää aika kisojen jälkeen.