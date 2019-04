Valtaistuin on olohuoneen komistus

Kuinka moni muistaa amerikkalaisen komediasarjan Frasier? Siinä chigagolaisen hifistelijäpsykiatrin juntti-isä muuttaa poikansa luo tyylikkääseen citykortteeriin asumaan ”toistaiseksi”. Mukanaan hän tuo rähjäisen telkkarituolin nököttämään keskelle desing-olohuonetta.

Meidän olohuoneemme desing on maanläheisempää. Tyyliä voisi kuvailla jopa aavistuksen rahvaanomaiseksi, kiitos 90-luvun kirsikkaisen ruokailuryhmän. Tässä mielessä parhaat päivänsä nähnyt vahvanvihreä mekanisminojatuoli ei pistä silmään, vaikka se aloitti käärmeille tyypilliseen tapaan luomaan nahkaansa jo muutama vuosi sitten.

Nyt oleskelutilamme sisustus on saanut uuden, upean säväyksen. Yhdeksänvuotias puusepänalku nikkaroi pikkuveljelle Voice of Finland -tuolin, jonka edessä on puuteline nappia varten. Tuoli on lähes 1,5 metriä korkea, jotta velipoika näkee television tarkemmin. Materiaalina mestari käytti höyläämätöntä raakalautaa. Hän myös varmisti moninkertaisilla tukirakenteilla, ettei pikkuveljen valtaistuin vahingossa hajoa alta.

Nyt tämä komistus on kovassa käytössä, kun The Voice of Finland on edennyt finaaleihin asti. Kun tämä juttu julkaistaan, laulut on laulettu ja kilpailun voittaja selvillä.

Meidän olohuoneessamme viisut jatkuvat pitkälle kevääseen. Viisivuotias tuijottaa silmä kovana uusintoja Ruudusta ja muistuttaa aina välillä että Olli kuoli.

Minun kohdallani tämän kauden kovin haaste onkin ollut selittää lapselle, mitä se tarkoittaa, että joku kuolee.