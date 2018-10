Valtion käsissä kuolleen tarina järkyttää Italiassa

Stefano Cucchi on nimi, jonka kaikki uutisia lukevat italialaiset tunnistavat. Cucchin hymyilevät kasvot ja järkyttävä, kuoleman jälkeen otettu kasvokuva on näytetty lehdissä ja televisiossa lukemattomia kertoja.

Nyt tositarina 31-vuotiaan, epilepsiasta kärsineen Cucchin traagisesta kuolemasta on kuvattu myös elokuvaksi. Venetsian elokuvafestivaaleilla ensi-iltansa saaneesta Sulla mia pellestä on tullut syksyn tapaus.

Stefano Cucchi pidätettiin Roomassa 15. lokakuuta 2009 huumeiden hallussapidon vuoksi. Hänellä oli mukanaan 20 grammaa hasista ja kolme annosta kokaiinia. Viikkoa myöhemmin Cucchi löydettiin kuolleena roomalaisen Sandro Pertini -sairaalan suljetulta osastolta. Se, mitä tuon viikon aikana tapahtui, on yhä oikeuslaitoksen syynissä.

Tiedossa on, että kun Cucchi pidätystä seuraavana päivänä vietiin tuomarin eteen, hänellä oli vaikeuksia kävellä ja puhua ja hänen silmänsä olivat mustina. Cucchin perheen mukaan hän oli joutunut karabinieerien pahoinpitelemäksi, minkä jälkeen hänen hoitonsa laiminlyötiin.

Cucchi painoi kuollessaan vain 37 kiloa, ja hänellä oli muun muassa kaksi murtunutta selkänikamaa ja leuanmurtuma. Todellisesta kuolinsyystä ei ole varmuutta vieläkään, ja varsinkin Cucchin sisar Ilaria on taistellut vuosia saadakseen oikeutta veljelleen. Omaiset eivät vankilabyrokratian vuoksi onnistuneet edes näkemään Cucchia tämän viimeisinä elinpäivinä.

Surua, suuttumusta ja turhautumista herättävässä elokuvassa Cucchia pallotellaan poliisiasemalta, vankilasta ja sairaalasta toiseen. Vaikka tämän tila heikentyy nopeasti, hän ei saa tarvitsemaansa apua. Cucchi ei kerro pahoinpitelystä yhdellekään viralliselle taholle ennen kuolemaansa. Totuuden kuulevat vain toiset sellitoverit.

Vuonna 2013 osa Cucchia hoitaneista lääkäreistä tuomittiin tämän hoidon laiminlyömisestä, mutta vuotta myöhemmin tuomio kumottiin. Nyt meneillään on kuitenkin uusi oikeusprosessi, jossa syytettyinä on viisi karabinieeria. Kolmen heistä epäillään olevan vastuussa Cucchin kuolemasta. Lokakuussa koettiin läpimurto, kun yksi heistä ensimmäistä kertaa myönsi pahoinpitelyn todella tapahtuneen.

Sulla mia pelle on nähtävillä Italian Netflixissä ja elokuvateattereissa. Lisäksi elokuvasta on järjestetty lukuisia spontaaneja ulkoilmaesityksiä tekijänoikeuksia uhmaten. Elokuva on liikuttanut monet kyyneliin asti siksi, että lähes jokainen italialainen voi kuvitella joko itsensä, jonkun ystävänsä tai oman lapsensa Cucchin asemaan. Pilven polttelu on Italiassa yleistä, eikä vahvempienkaan huumeiden käyttö tavatonta.

Lisäksi Cucchin kohtalo ei ole ainoa laatuaan, vaan Ita­lian vankiloissa on kuollut vuosien varrella lukuisia ihmisiä hämärissä olosuhteissa.

Sulla mia pelle kertoo valtion insituutioiden täydellisestä epäonnistumisesta. Juuri niiden uskottavuuden takia on äärimmäisen tärkeää, että Cucchin kuoleman olosuhteet selvitetään huolellisesti ja syylliset joutuvat maksamaan teostaan.

Kirjoittaja on Roomassaasuva vapaa toimittaja.