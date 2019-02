Vartijat ovat omaksuneet roolinsa liian hyvin

Työkaveri kehotti katsomaan TV5:llä ja Friillä pyörivää Tunnelbanan-sarjaa, joka dokumentoi Tukholman metrossa vartijoiden arkea. Tartuin vinkkiin ja sukelsin leppoisalta vaikuttavan suurkaupungin astetta villinpään maailmaan.

Leppoisa ei nimittäin kuulu adjektiiveihin joilla sopii kuvata metrossa päivystävien vartijoiden arkea. Ei ainakaan Tunnelbanan mukaan. Jo muutaman jakson perusteella vaikuttaa siltä, että vartijat joutuvat toistuvasti käsirysyyn humalaisten, narkomaanien ja rikollisten kanssa. Nyrkki ja pamput heiluvat ja metrotunnelit kaikuvat pakoaskelista.

Monen nujakan jälkeen vartija näyttää kameralle veristä käsivarttaan tai pitelee jalkaa, johon on osunut kipakka potku. Tunnelbanaan verrattuna Poliisit-sarjan meininki on varsin huoletonta. Voi toki olla, että Poliiseistakin ne kaikkein pahimmat käsirysyt on sensuroitu pois.

Tunnelbanaa on nimittäin kritisoitu siitä, että vartijat käyttävät tuotantoryhmän kannustuksesta liiallista väkivaltaa. Moni vartija on saanut syytteen nujakasta, jota sarjassa ei näytetä. Tuotantoryhmältä ei ole herunut todistusapua oikeudenkäynteihin, sillä filmi on näissä kohdin sopivasti kadonnut tai kameramies zoomannut toisaalle. Sivullisten kännykkäfilmit ovat kertoneet todellisuuden.

Sarjaa voisi kritisoida siitäkin, että se antaa turhan hurjan kuvan Tukholman metrosta. Todellisuudessa jokaista action-kohtausta kohden on olemassa varmasti tuntikaupalla tylsää ja tapahtumaköyhää patsastelua.