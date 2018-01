Vegaani-suomi

Pahoittelut jo etukäteen. Kielen ihanteet muuttuvat jatkuvasti ja on mahdotonta ennustaa, mikä sanankäänne tekee tästäkin tekstistä vanhaa liittoa, kun tämä lehti joskus löytyy jonkun kätköistä.

Kielelle tehdään jatkuvaa suursiivousta. Joka aikakaudella on oma kynnyksensä, jota kuurataan ylitse muiden.

1990-luvulta lähtien kieltä on rätätty rasismista. Uusi sukupolvi on oppinut puhumaan maahanmuuttajista ja romaneista. Makeishyllystä ostetaan Suukkoja.

Tällä vuosituhannella kieltä on alettu ohjata sukupuolineutraalimmaksi. Eduskunnan puhemiestä kutsutaan yhä useammin eduskunnan puheenjohtajaksi ja palomiestä pelastajaksi. Läpivalaisu on viety siihenkin, että äitiyspakkaukselle on pohdittu uutta nimeä.

Vaikka kieli itsessään olisi neutraalia, tasa-arvon luomiseksi tarvitaan myös asenteiden muuttumista. Tässä voi tehdä itselleen testin. Tuleeko luutnantista mieleen jokin sukupuoli?

Maailma olisi yhtäkkiä vinksin vonksin, jos olympialaisten yhteydessä puhuttaisiinkin jääkiekosta ja miesten jääkiekosta.

Kielen suursiivous jatkuu. Se käy läpi kaapin toisensa jälkeen. On kuin taloon olisi tulossa ylioppilasjuhlat.

Mikä puunauskohde seuraavaksi? Suomen kielessä edelleen heitetään mäkeen. Jokin tavara voi olla niin turha tai surkea, että sillä voi heittää vesilintua. Jyväsjärven vesilintuja pommitettiin aikoinaan urakalla.

Vegaanisessa suomessa kielestä on imuroitu ilmaukset, joissa orjuutetaan tai vahingoitetaan eläimiä. Silloin ei ole kanaa kynittävänä, ei katsota toista kuin halpaa makkaraa ja ei leuhkita hevosvoimilla.