Venezuela vedenjakajalla

Venezuelan kohtalo on vaakalaudalla näinä tunteina ja päivinä. Kun maan laillisen parlamentin puhemies Juan Guaidó vannoi virkavalan väliaikaisena presidenttinä, tämä avasi ikkunan kansainväliselle yhteisölle toimia oikeusvaltion palauttamiseksi Venezuelaan, mutta samalla se oli myös haaste maan laittomalle johdolle murskata kansan tahtoa heijastava kehitys.

Ainakin kahdeksan maata on jo tunnustanut Guaidón lailliseksi presidentiksi, mutta on täysin mahdollista, ettei presidentti Nicolás Maduro väisty syrjään, vaan korruptoitujen kenraalien ja väkivaltaryhmien tukemana pitää kiinni vallasta.

Yli 50 valtiota piti Maduron valintaa vuoden 2018 toukokuun presidentinvaaleissa laittomana. Maduron presidenttiyden rippeetkin katosivat, kun hänen 2013 pidettyjen presidentinvaalien kautensa päättyi 10. tammikuuta 2019.

Yli sata Venezuelan sotilas- ja siviilijohtajaa sekä liikemiehiä on kansainvälisten henkilöpakotteiden kohteina, joita ovat asettaneet Yhdysvallat, Kanada, Euroopan unioni, Sveitsi, Panama, Peru ja Argentiina, ja lisää maita on tulossa mukaan. Pakotteiden kohteiden ei sallita saapua näihin maihin ja heidän maassa oleva omaisuutensa on jäädytetty tai takavarikoitu, eikä heidän sallita tekevän minkäänlaisia rahansiirtoja. Yhdysvallat on lisäksi asettanut pakotteet Venezuelan kultakaupalle, koska kolmasosa Venezuelassa tuotetusta kullasta menee viranomaisten myötävaikutuksella korruptioon.

On käynyt ilmeiseksi, että Venezuelan valtio on jo pitkään ollut järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden käsissä. Tämä harjoittaa huumekauppaa ja laajamittaista muun muassa bensiinin, mineraalien ja elintarvikkeiden salakauppaa, kiristystä, korruptiota ja rahanpesua.

Venezuelan valtion kassa ja valuuttavaranto on ryövätty putipuhtaiksi ja kansa on ajettu köyhyyteen. Palkat eivät riitä perheen elintarvikkeisiin, jos niitä edes olisi saatavilla. Lääkkeitä edes kroonisiin sairauksiin ei löydy, terveydenhuolto on romahtanut, melkein kaikki tuotanto on lamassa, seteleitä ei ole liikkeellä ja jos on, niiden arvo on olematon. Maduron hallitus ei voi enää paljon hallita, koska ei ole mitään hallittavaa.

Venezuelan yli 300 poliittisesta vangista lähes puolet on nyt sotilaita ja heidän määränsä kasvaa koko ajan, koska pienempiä tai suurempia kapinapesäkkeitä putkahtaa jatkuvasti esille. Todennäköisesti ennen pitkää alemmat kerrostumat asevoimissa asettuvat suuressa mitassa esimiehiään vastaan ja päättävät syrjäyttää Maduron hallituksen. Avainasia tuolloin on, nousevatko satojen tuhansien henkilöiden miliisijoukot armeijaa vastaan, ja mitä tekevät tuhannet ns. colectivojen jäsenet, joita hallitus on jo melkein 20 vuotta käyttänyt vastustajiensa väkivaltaiseen ahdisteluun antaen heille moottoripyöriä, aseita ja kommunikaatiovälineitä.

Nyt alkanut kehitys voi luhistua nopeasti, jos laiton valtaa pitävä hallitus pidättää tai tappaa väliaikaisen presidentin ja parlamentin enemmistön johtajat.

Euroopan unionin tulisi viipymättä ryhtyä yhdessä YK:n ja Amerikan valtioiden järjestön OAS:n kanssa luomaan kansainvälistä rahastoa, johon voidaan kotiuttaa maailmalla jo tunnistetut ja jäädytetyt kymmenien miljardien eurojen varat, joita voidaan aluksi käyttää Venezuelasta paenneiden miljoonien hyvinvointiin ja siirtymähallituksen tukemiseen, sitten kun sellainen saadaan pystyyn ja toimimaan.

Venäjän ja Kiinan on harkittava, jatkavatko ne Maduron hallituksen tukemista, koska Chávezin ja Maduron ottamat 70+12 miljardin dollarin lainat ovat laittomia, eikä Venezuelan laillisen hallituksen voida olettaa niitä maksavan takaisin ilman kompromisseja ja näiden maiden tukea YK:n turvallisuusneuvostossa.

Venezuelan varallisuudesta paljon hyötyneen Kuuban on harkittava, mitä tapahtuu sen kansainvälisille suhteille, kun paljastuu Kuuban neuvonantajien, turvallisuuspoliisin ja sotilaiden oleellinen tuki Venezuelan diktatuurille.

