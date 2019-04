Vessan yksityiskohta johtaa Sairaaseen Sakkiin

Jotkut asiat vievät alitajunnan oitis menneeseen. Esimerkiksi mandariinin tuoksu tuo välittömästi mieleen peruskouluajan joulujuhlat jolloin oppilaille jaettiin paperipussi jossa oli pieni paketti rusinoita, mandariini ja piparkakku. Jos elettiin nousukautta, mukana saattoi olla myös tikkari – lamakaudella ei tainnut olla edes sitä piparia.

Samoin on olemassa lukematon liuta yksityiskohtia, jotka tuovat mieleen tietyn elokuvan tai tv-sarjan. Näin esimerkiksi marsipaaniukkeli muistuttaa Ghostbusters-elokuvasta ja saven dreijaaminen Demi Mooren ja Patrick Swayzen tähdittämästä Ghost-elokuvasta. Nämä viitteet lienevät sellaista luokkaa, että ne aukeavat kaikille kyseiset filmit joskus nähneille. Moni ymmärtää myös miksi hitsaaminen tuo mieleen tanssielokuva Flashdancen ja kirves Hohdon.

Vähän oudompi mielleyhtymä kohdallani on se, että työpaikkani naistenvessassa on takkipidike, jonka nähdessäni ajattelen aina Sairasta Sakkia -nimistä (Very Bad Things) elokuvaa vuodelta 1998. Siinä polttariseurueen (mm. Christian Slater ja Jeremy Piven) kiihkeä toiminta wc-tiloissa päätyy kohtalokkaaseen prostituoidun takaraivon ja takkipidikkeen kohtaamiseen.

Miksi tämä minulle suhteellisen vähäpätöinen elokuva tulee aina mieleen pidikettä silmäillessäni, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että ilman mokomaa naulakkoa, en elokuvaa olisi montaa kertaa katsomiskokemuksen jälkeen ajatellut. Nyt ajattelen lähes päivittäin.