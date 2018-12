Virittäytymisen maailmanmestarit

Se on kova temppu. Salibandyn maailmanmestaruuden uusiminen. Näin siitäkin huolimatta, että kullan huuhdonta on läpi lajin historian ollut vain kahden maan leikki. Näistä kahdesta Suomi on kuitenkin aina suosikki finaalin häviäjäksi.

Taistelu salibandyn maailmanherruudesta on jokseenkin kummallinen. Se on eräänlainen virittäytymiskilpailu. Hieman karrikoiden kyse on siitä, että Suomi ja finaaliin pakkovoiton paineet harteillaan lähtevä Ruotsi kilpailevat, kumpi joukkueista löytää paremman vireen yhtenä iltana kerran kahdessa vuodessa.

Tässä Suomi onnistui Prahassa loistavasti. Kun Ruotsi on sitten edellisen MM-finaalin ollut maaotteluissa suorastaan ylivoimainen, kaivoivat sinivalkoiset tärkeimmässä mahdollisessa paikassa esiin liki täydellisen esityksen. Siksi Suomi oli finaalissa ylivoimainen. Siksi se on maailmanmestari.

Kyse ei ole tuurista. Petteri Nykyn johtama valmennustiimi on tehnyt upeaa viritystyötä. Finaalitunnelmasta selvästi nauttineet pelaajat hoitivat loput.

Salibandyn kultainen sunnuntai-ilta oli vahvasti jyväskyläläishenkinen. Keski-Suomessa on syytä olla ylpeä siitä, että alueella on tehty loistavaa salibandytyötä.

Prahan suurin yllättäjä Suomen joukkueessa oli Joonas Pylsy. FC Vaajakosken kasvatti on tiedetty erinomaiseksi pelaajaksi, mutta vastaavaan ratkaisijan rooliin nykyisin Classicissa pelaava 28-vuotias hyökkääjä on tarttunut ehkä A-juniorivuosinaan Happeessa.

MM-finaaliviikonloppuna Pylsy oli aivan liekeissä. Välierässä Tshekkiä vastaan tuli tehoja, finaalissa Pylsy oli muuten vaan huikea.

Peter Kotilaisesta taas ei tarvitse oikeastaan edes kirjoittaa mitään. Riiassa kaksi vuotta sitten Happee-laituri oli pitelemätön läpi kisojen, nyt Kotilainen syttyi hitaammin. Päätösottelussa, siinä suuressa pelissä, ratkaisijatyyppi nousi esiin. Pörssi-Kotilaisen kohdalla kahdesta maalista MM-finaalissa näyttää tulevan tapa.

Entäpä Eero Kosonen? Lappeenrannan kasvatti saapui aikanaan Happeeseen oikeastaan kenenkään huomaamatta. Hän oli silloin hiomaton timantti, josta Happeen maalivahtivalmentaja Pasi Rautio loihti esiin liki täydellisen jalokiven. Finaalissa nykyisin SPV:tä edustava Kosonen esitti maagisia torjuntoja, ja vaikka Ruotsin toinen osuma melko helposti selän taakse menikin, oli Kosonen ratkaisevasti ruotsalaiskollegaansa Johan Rehniä parempi.

Neljäs keskisuomalaistaustainen joukkueessa on tietysti Mika Kohonen. Happeen lajilegenda juhli MM-kultaa neljännen kerran. 41-vuotiaan Kohosen rooli oli ratkaisupeleissä pieni, mutta johtajana ja tsemppaajana konkari oli yhä tärkeä.

Ja olihan se tarinallisestikin oikein, että uransa viimeistä kauttaan pelaava Kohonen pääsi kuin pääsikin vielä kerran huuhtomaan kultaa. Kun Suomen joukkue valmistautui nostamaan pokaalia ilmaan, Kohosen ilmeestä näki, että neljännelläkin kerralla hetki oli tunteikas.