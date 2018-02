Virkamies on ystäväsi

Olin paikalla, kun eräs tv-alalla työskentelevä mies keksi spontaanisti termin ”virkamies-reality”. Olen keksijälle vähän kateellinen, sillä kyseessä on uusi sana, jolle todella on käyttöä. Enkä muuten suostu käyttämään termiä virkahenkilö, mikäli sitä mietitte.

Virkamies-reality selittää itse itsensä: tv-sarja jossa seurataan suomalaisten virkamiesten elämää. Poliisit, 112, Suomen tulli, Radalla ja Pelastajat Lappi ovat mainioita esimerkkejä.

Sanasta virkamies harvemmin tulee ensimmäisenä mieleen jännittävyys, seksikkyys ja viihdyttävyys. Paremminkin virkamies tuntuu haalealta ja harmaalta termiltä. Silti virkamiehet ovat jatkuvasti keskuudessamme, eikä arkemme sujuisi ilman heitä.

Jokaisen virkamies-realityn pääpointti on sama: virkamiehet ovat samanlaisia ihmisiä kuin me muutkin. Kyllähän me tämän tiedämme, mutta vasta tosi-tv-sarja konkretisoi ajatuksen.

Virkamies-reality on ammattikunnalle hyvää pr:ää ja parantaa sen imagoa. Tositelkkarin ansiosta tiedämme, että poliisitkin ovat mukavia ja huumorintajuisia tyyppejä, jotka haluavat vain auttaa ihmisiä. Törppökin saa asiallisen kohtelun.

Genren tulokas on Radalla, jossa seurataan junamatkustajien ja VR:n työntekijöiden työtä ja elämää. Yhdistelmä VR ja junat tuo monelle ensimmäisenä mieleen myöhästelyt ja lippuongelmat. Radalla-sarjassa näemme, miten VR:n työntekijät tekevät kaikkensa, jotta junat pysyisivät aikataulussaan ja matkustajat viihtyisivät.

En tiedä, onko VR maksanut rahaa päästäkseen näkyvälle paikalle Subin primetimessä. Luultavasti ei, mutta sarjaa ei voitaisi tehdä ilman VR:n apua ja suostumusta. Kamerat pääsevät ”kulissien taakse”, ja sarjassa esiintyvät rautatieläiset pistävät persoonansa peliin. Näin heistä tulee enemmän kuin vain ”virkamiehiä”; heistä tulee hyviä tyyppejä ja katsojan kamuja.