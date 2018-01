Vitsi joka meni aivan liian pitkälle

Golden Rasberry -palkinnot, eli Razziet, jaetaan vuoden huonoimmille elokuville. Ehdokkaat julistetaan perinteisesti päivää ennen Oscar-ehdokkuuksia. Viime vuoden elokuvista eniten Razzie-ehdokkuuksia keräsivät Transformers: The Last Knight, Fifty Shades Darker, Baywatch, The Emoji Movie ja The Mummy sekä niiden tekijät ja näyttelijät. ”Voittajat” ilmoitetaan 3. maaliskuuta, päivää ennen Oscar-gaalaa.

Razziet huvittivat minua pitkään, mutta nyt olen kääntänyt takkini. Vitsi on vanhentunut, eikä siinä oikeastaan ole mitään ideaa. Toki ehdokkuuksia saaneet elokuvat ovat huonoja minustakin, mutta entä sitten? Kyllä maailmaan huonoutta mahtuu.

Transformers-elokuvissa jättirobotit mätkivät toisiaan, eivätkä katsojat muuta odotakaan. Fifty Shades Darker tarjoaa huonoa draamaa ja (turhan vähän) pehmopornoilua – tietenkin. Tuollaisten elokuvien moittiminen on kuin haastaisi tv-kriitikon maratonille: turhan helppoa ja tarpeetonta vinoilua.

Baywatch, The Emoji Movie ja The Mummy pyrkivät viihdyttämiseen ja tekemään paljon rahaa mutta epäonnistuivat kummassakin. Kun yrittää, välillä tulee väkisinkin mokattua. Mitään todella pahaa ei kuitenkaan ole tapahtunut. Nuo ovat vain harmittomia Hollywood-elokuvia. Niiden mollaamiseen riittää yksi viesti somessa ja haukkuminen kavereille, muu on liioittelua.

Razzie-hörhöt, rentoutukaa. Ette ole läheskään niin hauskoja ja fiksuja kuin luulette.