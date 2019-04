Voiko hoivakonsernien menestys jatkua?

Terveys- ja hoivajättien kasvu on ollut poik-keuksellisen voimakasta. Tarkastelen tässä niiden vahvuuksia ja menestystekijöitä. Epäilen kuitenkin, että tulevaisuus olisi yhtä auvoinen. Kukoistavat yritykset kun sortuvat usein juuri siksi, että ne jäävät toistamaan menestysreseptiään, vaikka sen parasta ennen -päivämäärä olisi jo ohitettu.

Terveysjättien ydinosaamista on ollut diilien voittaminen tarjouskilpailuissa. Ulkoistamista on perusteltu tehokkuutta synnyttävällä kilpailulla, joka on kaikkien toimivien markkinoiden perusta. Kilpailutuksissa keskeisin – usein ainoa – kriteeri on ollut hinta, jossa jätit ovat olleet pienyrityksiä parempia. Tässä sijoittajien pääomaruiskeet ja konsernien koko ovat auttaneet kovasti.

Vähitellen poliitikoille ja viranomaisille on paljastunut, että markkinat ovatkin suhdeverkosto ja sarjan enemmän tai vähemmän näennäisiä kilpailutuksia muutamien jättikonsernien ja julkispäättäjien välillä. Palvelujen ulkoistaminen ei siten ole johtanut niiden tuottamiseen kilpailuilla markkinoilla, vaan niiden tuottamiseen juurikin näissä kansainvälisissä konserneissa.

Tällaiset rakenteet vaativat systemaattista lobbaamista ja jopa korruptiota. Tämän takia konsernit ovat onnistuneesti palkanneet liudan entisiä poliitikkoja ja virkamiehiä pikkupäälliköiksi, sillä he tuntevat ostajapuolen ihmiset ja tavat.

Terveysjätit ovat olleet erinomaisia yritysjärjestelyissä. Eräskin pääomasijoittaja totesi: ”Normaalisti CapMan on mukana voimakkaasti kohdeyrityksiensä tekemissä yritysostoissa. Esperi Care on poikkeus. Tämän firman sisällä oli yritysostokone.”

Konsernien päähuomio on ollut kasvussa, sillä koko tekee niistä entistä kiinnostavamman sijoituskohteen ja tuo vaikutusvaltaa viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin sekä mahdollistaa monenlaiset verojärjestelyt. Samalla yritykset ovat ostaneet tasaista kassavirtaa sekä poistaneet kiusallista kilpailua ja laatuverrokkeja.

Nyt skandaalit syövät jättien ja koko toimialan uskottavuutta sijoituskohteena samalla kun niiden valvonta väistämättä kiristyy. Institutionaalisten sijoittajien luulisi pitävän huolta myös omasta maineestaan, jota jättien häpeämerkit vaarantavat.

Terveys- ja hoivakonsernien huippuosaamista on ollut lupaaminen, mielikuvamarkkinointi ja palvelukonseptointi. Kuntapäättäjille konsernit lupaavat esimerkiksi poistaa vanhusten huoltoon tai päiväkoteihin liittyvät virkahuolet ja -vastuut.

Yhtiöiden viestintämateriaali on ihailtavan ammattitaitoisesti toteutettua: retoriikka on visionääristä mutta huokuu samalla huolenpitoa ja välittämistä. Esimerkiksi Saga Care: ”Saga-palvelutaloissa kotisi on palveluiden keskellä. Tarjoamme sinulle tai läheisellesi uudenlaista ylellisyyttä ja elämänlaatua, palveluita ja turvallisuutta.”. Eikä tässä vielä kaikki.

Jätit ovat taitavia palvelukonsepteissa, joilla ”arvokas vanhuus” voidaan muuntaa maksimimaksuiksi ja saada vielä ylimääräistä päälle vetoamalla palvelusopimuksiin.

Keskeisiä menestystekijöitä ovat olleet myös tiukasti organisoidut komentoketjut, joilla ammatillinen vaitiolovelvollisuus on saatu muokattua kaikesta vaikenemisen kulttuuriksi. Samalla lääkäreiden ja hoitajien ammatti-identiteetti ja -etiikka on taottu yhtiöille mieleiseksi.

Viime aikoihin saakka konsernit ovat taitavasti salanneet toimintatapansa ulkopuolisilta, mutta nyt ne ovat WikiLeaksiäkin pahempia vuotajia. Siten sekin menestystekijä on kääntymässä menetystekijöiksi.

Jättikonsernit eivät sen sijaan ole erityisen kustannustehokkaita. Esimerkiksi vanhusten hoito on työintensiivistä, tekipä sitä yksityinen tai julkinen organisaatio. Edes haamuhoitajat eivät tässä auta.

Yksityisten palvelujen tuottaminen on itse asiassa kallista, sillä yritykset tarvitsevat isot palkat konsernijohdolle, mahdollisimman suuret voitot omistajille sekä kaaderin pikkupäälliköitä asiakassuhteita ja tarjouskilpailuja manageroimaan sekä vielä mainostoimistot mielikuvia luomaan.

Nämä kuluerät puuttuvat miltei tyystin julkisyhteisöiltä. Siksi jättien on ollut pakko tinkiä kaikesta muusta: henkilöstön palkoista ja hyvinvoinnista sekä asiakkaiden palvelutasosta, ruuasta ja tarvikkeista.

Heti soten kaaduttua kolmen terveysjätin toimitusjohtajat vaativat julkisuudessa (HS, 9.3.) että kuntien laajamittaisia sote-ulkoistuksia rajoittava laki pitää välittömästi purkaa. Ei voi kuin ihmetellä, millaisessa kuplassa ja kompuksessa idea tällaisesta ulostulosta on syntynyt.

Espereiden, attendojen ja veronkiertopaljastusten jälkeen näiden huippujohtajien olisi voinut luulla ymmärtävän niille kielteiseksi kääntynyttä yhteiskunnallista ilmapiiriä.

Toimitusjohtajien ”yhteislausunto” voi vihjata myös konsernien sopimuksista jakaa tulovirrat alueittain tai vuoronumeroilla. Ainakaan näiden toimitusjohtajien trendien lukutaito ei näytä olevan jättikonsernien menestystekijä.

Vallalla olleet poliittiset ideologiat ovat luoneet yhteiskunnan uutta normaalia ja valtavia businessmahdollisuuksia terveys- ja hoitojäteille. Onko menestys ja koko tehnyt jäteistä liian voimaantuneita? Eivätkö ne näe tarvetta sopeutua yhteiskuntaan, vaan luulevat muokkaavansa yhteiskunnan itselleen sopivaksi? Onko arroganssi niiden ydinkompetenssi?

Tehokkaiden markkinoiden luominen on terveyspalveluissa miltei mahdotonta. Miksi sen pitäisi olla tavoite? Paradoksaalisesti yksityistämisvimmasta ei seuraa lukemattomien pienten yritysten hillitön kuluttajia ja yhteiskuntaa hyödyntävä kilpailu, vaan verovarojen keskittyminen muutamalle konsernille.

Jos julkisorganisaatioissa ja niiden palveluissa on ongelmia, niiden toimintaa pitää ensin kehittää, sillä yksityistäminen ei ole määritelmällisesti mikään patenttiratkaisu.

Kirjoittaja on Jyväskylänyliopiston kauppakorkeakoulun professori.