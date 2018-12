Autovuosi 2018 on ollut odottavainen. On pähkäilty uusia päästöarvoja ja niiden vaikutusta autojen hintoihin. On tuumailtu hallituksen toimia ja muutoksia autoveroihin.

Autonostajia hämmentää, että mihin sitä uskaltaa rahansa laittaa, kun eri käyttövoimista väännetään kättä ja tulevaisuus on hämärä. Diesel vai bensa, sähkö vai kaasu?

Hallitukselle ei ropise ruusuja. Isojen linjausten vitkuttelu aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla. Toisaalta, paras auto on se, joka on käytettävissä tässä ja nyt. Tulevaisuutta voi pohtia, mutta sitä ei voi ajaa.

Vuosi alkoi vauhdikkaasti juttukeikalla Ivaloon. Tammikuussa testailin Nokian Renkaiden talvirenkaita Saariselän maisemissa. Sinne asti kannattaa lähteä, sillä testikeskukseen on rakennettu pätevät puitteet vaativaan talviajoon.

Tunturissa pääsin ensimmäistä kertaa moottorikelkan sarviin. Oli kerrassaan hieno kokemus, vaikka puristus oli kova ja sormet kramppasivat. Pidin saavutuksena, että kelkka ei lähtenyt keulimaan pois reitiltä enkä humpsahtanut hankeen.

Maaliskuussakin oli rengasretki, mutta täysin eri suuntaan. Pipon sai jättää kotiin, kun kohteena oli Bridgestonen testi- ja tutkimuskeskus Rooman liepeillä. Matkamuistoista parhaimpia oli kaahata entisen formulakuski Stefano Modenan kyydissä ovaaliradalla.

Testasin myös, kuinka hyvin Audi TT tottelee märällä radalla, kun alla on Turanza-renkaat.

Vuoden kostein juttukeikka oli Päijänteellä. Hyppäsin järveen pintapelastajan puvussa ja yritin räpiköidä jonkun matkaa. Puku kelluttaa, mutta vedessä liikkuminen on kovaa hommaa. Eikä se ole ainoa taito, joka pelastajan pitää hallita. Hattu päästä kaikille meripelastajille, jotka tekevät vapaaehtoista työtä.

Autovuoteni on ollut myös appivuosi, siis apps-, äppi- ja mitä näitä on, sovelluksia. Olen ladannut puhelimeeni kaksi joukkoliikennesovellusta, sekä Helsingin että Jyväskylän, jotta voin ostaa ratikka- ja linkkilippuja halvimman mukaan.

Pysäköintiä avittaa Moovy-sovellus, joka rahastaa parkit ja nostaa puomit. Taksi- ja kyytipalvelujakin on ladattuna, mutta niiden käyttö vaatii opiskelua: kuka tai mikä tulee hakemaan kyytiin ja mihin hintaan.

Ennätyksiäkin tehtiin. Tuli nimittäin elämäni ensimmäinen rengasrikko ja toinen perään. Ruuvi mennyt kuulemma läpi.

Kaksi rengasrikkoa oikean puolen eturenkaaseen on tilastopiikki, jolle en toivo kasvua. Eikä sitä toivo siskon mieskään, joka kutsutaan aina apuun.

Ritareita on myös Autoliiton tiepalvelun vapaaehtoisjoukoissa. Operaatio Lumihiutale käynnistyy huomenna 50. kerran pelastamaan liikenteessä pulaan joutuneita.

Hyvää joulua ja turvallista matkaa!