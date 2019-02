Vuosi 2019 on luvattua tylsempi

Vuonna 2019 on nyt eletty kuukausi. On aika katsoa, mitä meille on luvassa elokuvien mukaan.

– Blade Runner (1982). Ihmisen kaltaiset replikantti-robotit liikkuvat keskuudessamme. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat lokakuuhun 2019, joten tässä on vielä hieman aikaa.

– Akira (1988). Anime-klassikon mukaan Tokio tuhoutui kesällä 1988, mikä johti kolmanteen maailmansotaan. Vuoden 2019 uusi Neo-Tokio on täynnä väkivaltaa, terrorismia ja korruptiota.

– Geostorm (2017). Katastrofielokuvakatastrofissa ilmastoa muokkaavat satelliitit menevät epäkuntoon, mikä saa aikaan valtavia globaaleita myrskyjä.

– 2019, After the Fall of New York (1983). Ydinsodan jälkeinen ydintalvi on kaikkialla, eivätkä ihmiset pysty enää saamaan lapsia. Villi-ihmisten hallitsemasta New Yorkista löytyy kuitenkin hedelmällinen nainen.

– Daybreakers (2009). Epidemia on muuttanut suurimman osan ihmisistä vampyyreiksi, ja tuoreesta ihmisverestä on kova pula.

– The Island (2005). Michael Bayn scifi-jännärissä ihmisiä kloonataan elinpankeiksi kuin karjaa. Kloonit itse eivät ole tästä tietoisia.

– Heatseeker (1995). Hyviä uutisia urheilurintamalta, sillä tänä vuonna näemme cyborgien potkunyrkkeilyturnauksia. Maltan tuskin odottaa.

– Steel Frontier (1995). Jälleen olemme kokeneet ydinsodan, ja Maa on raunioina. Pyssysankari saapuu puhdistamaan eloonjääneiden kaupunkia ilkeistä roistoista.

– The New Barbarians (1983). Myös tässä italialaisessa elokuvassa eletään ydinsodan jälkeistä aikaa. Pyhimyksiksi itseään kutsuva jengi aikoo puhdistaa Maan epämieluisista ihmisistä. Skorpion-nimisen porukan entinen jäsen pistää vastaan.

Elokuvien vuosi 2019 vaikuttaa lohduttomalta, mutta itse en olisi tästä valtavan huolestunut. Back to the Future lupasi meille liitolaudan vuodeksi 2015, ja lentäviä autoja olisi pitänyt olla jo vaikka kuinka pitkään.