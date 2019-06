Vuosia on kertynyt 60,se on yli puolet elämästäni

Kolumni

Vanhenen ylpeydellä. Sallin kilometrien jäljet naamassani, en värjää harmaantuvaa harvenevaa kuontaloani tai peittele sen läpi kuultelevaa päänahkaani. Täyttäessäni tänään 60 vuotta olen tietoinen kehooni hiljakseen hiipivästä rasvasta ja siitä, että elämää on vajaa puolet jäljellä.

Olen elävä esimerkki siitä, kuinka paljon 1950-luvun lopulla saattoi luottaa kumitavaraan. Isoveljeni ja pikkusiskoni olivat toivottuja lapsia, mutta minä taistelin siihen väliin vanhempieni estelyistä huolimatta. Tuo lähtökohta ei koskaan varjostanut elämääni. Kasvoin huolehtivien, rakastavien sekä vastuuntuntoisten vanhempieni turvallisessa perheessä Turussa, Säkylässä ja Keuruulla.

Sain kuulla ehkäisyn epäonnistumisesta vasta, kun siitä huolehtiminen oli ajankohtaista itselläni. Sen verran rajusti tikanpojan luonto veti puuhun, että tuo tieto ei jarruttanut päässä tai navan alla mitään. Tuostakin hetkestä on kulunut jo reilut 40 vuotta. Nopeasti vierähtää sukukypsän aika.

Katsoessani peilikuvaani en näe vanhaa miestä, mutta valokuvissa sama mies on selvästi vanhempi. Eduskuntavaali-iltana juoksin kuvaaja Marko Kaukon kanssa videoimassa vaalivalvojaisia. Ensimmäisessä videossa iloitsi kansanedustajan paikan varmistanut Riitta Mäkinen (sd.) ruuhkavuosien naisen raikkaudella, ja minä hytisin kuvaan kuin Notre Damen kellosoittaja Quasimodo. Tuollaiset havainnot ovat henkilökohtaisia, eivät estä työtäni, mutta en viitsinyt katsoa videoita alkua pitemmälle.

Täyttyneestä 60 vuodesta reilut 40 olen sitoutunut epäterveen voimakkaasti opiskeluun ja työelämään. Tämän vuoksi vaimoni on kantanut kohtuuttoman taakan kotiarjessa. Sitä arkea on täyttänyt seitsemän toivottua lasta. Kotirintama minun olisi pitänyt hoitaa vastuuntuntoisemmin.

60 vuodesta myös yli 40 olen elänyt parisuhteessa, ja läheiseni järjestivät pojan valmistujaisten yhteyteen myös minun muistamiset viime viikonvaihteessa. Viidellä koskettavalla lauseella vaimo vahvisti sitkeää yhteistä siltaamme. Kiitos kaikesta, rakas.

Työelämässä olen pyrkinyt vimmaisen työnteon ohessa myös edistämään yhteisön kahvituokioita. Toimituksellisessa työssä mielestäni kahvitauko kollegoiden puheensorinassa edistää työkykyä. Siksi mielelläni tartun tänään mahdollisuuteen juhlistaa kertyneitä vuosikymmeniä kakkukahvilla Jyväskylän Aholaidassa.

Opiskelin pääaineena puheviestintää Jyväskylän yliopistossa 1980-luvun. Kaupallisen radion aamun sarastaessa minut rekrytoitiin jo opiskeluaikana Radio Jyväskylään, ja päivälleen 30 vuotta myöhemmin jäin niistä hommista työttömäksi. Oli etuoikeus olla vuosikymmenet monen Jyväskylän seutulaisen arkea kodeissa, autoissa ja mökeillä äänenä.

Työttömyyskorvauksia en nostanut, sillä varapäätoimittaja Inkeri Pasasen seurassa allekirjoitin työsopimuksen sanomalehti Keskisuomalaiseen. Ensimmäisen kolumnin naputin turhauttavista vaikeuksista ilmoittautua työttömäksi.

Kiitos palautteesta. Sen rohkaisemana uskalsin aloittaa opiskelun asiajuttujen kirjoittajaksi. Hienot äidinkielenopettajani Martti Riikonen ja Raili Vesakari aikoinaan kehuivat ainetunneilla kirjoittamiani pakinoita. Molemmat toivoivat, että edes kerran kirjoittaisin asiaa. Nyt kun vajaa puolet elämästäni on jäljellä, olen toteuttamassa heidän toivettaan.

Suhtautuminen ikääntymiseen on muuttunut jyrkästi vuosien varrella. Beatles vuonna 1967 julkaisi hellyttävän When I’m Sixty-Four -laulun, jossa 64-vuotias mies on vapiseva huru-ukko, ja minua nuoremmille viisikymppisille annettiin keinutuoleja yleisesti lahjaksi vielä 1970-luvulla.

Vaihteli minunkin suhtautumiseni. Koulutien kynnyksellä toivoin ajan pysähtyvän. Paras kaveri Aaltosen Pekka jäi nimittäin Huovinrinteellä pihaan katsomaan, kun minä lähdin reppu selässä kouluun. Saman tien toivoin muutaman vuoden vierähtävän vauhdilla, jotta suuhuni kasvaisivat kauniit rautahampaat. Ihastuin samalla luokalla istuneeseen Tirkkosen Anitaan, enkä uskonut harvahampaisen rivistöni edistävän romanssia.

Murrosiän kynnyksellä tajusin, että elän juuri tässä ja nyt voin vaikuttaa. Sen oivallettuani maksoin Beatles-levyistä sekä Jaska Jokunen -taskukirjoista enemmän kuin minulla oli varaa. Oivalluksen ansiosta minulle kertyi populaarikulttuurin kokoelmat, vaikka niiden arvo ei ihan kaikille aukea.

Ikääntyvät ihmiset ovat voimavara. Yli kahdeksankymppisillä isälläni ja äidilläni on hallussaan hiljaista tietoa, josta voin vain unelmoida. Toisaalta olen itsekin haastavissa tilanteissa onnistunut valinnoissa juuri hiljaisen tiedon pohjalta. Esimerkiksi kerran halasin työkaveriani oikeaan aikaan. Se esti häntä lyömästä turpaan tulevaa esimiestäni. Lyömättömyyden ansiosta työkaveri teki uran tv:ssä, eikä tapaus haitannut minunkaan uraani. Ehkä sallin vielä muutaman siiderin yli kuusikymppiselle tulevassa viikonvaihteessa.