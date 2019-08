WoWittajan odotettu paluu

Kolumni

En ole ollut iltavirkku enää vuosiin, mutta viime viikon tiistain vastaisena yönä oli pakko pinnistellä. Odotin kellonlyömää 01.00 tietokoneeni äärellä kuin kuuta nousevaa, enkä ollut ainoa. Kymmenet tuhannet muut ympäri Eurooppaa, Amerikkaa ja Aasiaa olivat omilla aikavyöhykkeillään saman asian äärellä.

Kohta saisin varata itselleni kolme nimeä tuleville pelihahmoilleni, joiden parissa viettäisin satoja tunteja tulevan syksyn, talven, kevään, kesän ja taas syksyn aikana. Kihisin innosta, mutta tajusin samalla taantuneeni juuri kymmenen vuotta nuoremmaksi.

Tyttöystävälleni lapsenomainen innostukseni ei täysin auennut, ja hän painuikin pehkuihin päätään pyöritellen.

Yksi tietokonepelimaailman merkkiteoksista on yhdysvaltalaisen peliyhtiö Blizzard Entertainmentin massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli (MMORPG) World of Warcraft. 15 vuotta sitten julkaisunsa aikaan se vavisutti vielä lapsenkengissä olevaa verkkopelikulttuuria huolella. Vaikka WoW ei ollut MMORPG-genren ensimmäinen peli, on se aina ollut sen kiistaton kuningas.

Räjähtävien refleksivaatimusten ja nopeatempoisuuden sijaan peli tarjosi hidasta pakerrusta ja kovaa työskentelyä sen eteen, että hahmosi pääsi seuraavalle ja taas seuraavalle tasolle.

Ja koska saavutusten eteen piti tehdä kovasti työtä, tuntuivat pienetkin asiat euforisen upeilta.

MMORPG-tyyppiset pelit eivät ole olleet pitkään kovassa huudossa, mutta aikanaan World of Warcraft hallitsi pelimaailmaa. Vuonna 2010 pelissä oli parhaimmillaan yli 12 miljoonaa maksavaa tilaajaa. Oma taipaleeni ”wowittajana” alkoi juuri tuolloin.

Vuosien saatossa WoWin pelaajamäärät ovat laskeneet paria hetkellistä piikkiä lukuun ottamatta. Hidastempoisuuteen ja päämäärätietoiseen pelaamiseen tykästyneet pelaajat eivät välittäneet jatkuvasti helpottuvasta pelistä, josta alkuaikojen pitkän linjan palkitsevuus ropisi pois hetki hetkeltä.

Kaikki kuitenkin muuttui vuonna 2017. Pelin emoyhtiö ilmoitti, että seitsemän lisäosaa saanut peli julkaistaan uudestaan, täysin puhtaana versiona. Tämä World of Warcraft Classic -nimeä kantava versio alkaisi elää alkuperäisen pelin rinnalla, mutta kaikki alkaisi alusta.

Ja ihmiset söivät peliyhtiön kädestä. Vanhat yhteisöt alkoivat etsiä toisiaan, ja WoWin veteraanit kertoivat Youtube-videoillaan palaavansa rakastamansa pelin pariin. Ja kun vuoden 2019 alussa meille kerrottiin julkaisupäivän olevan elokuun lopussa, alkoi valmistautuminen. Jotkut ottivat jo varhaisessa vaiheessa saikkua pariksi viikoksi pelin julkaisusta, että saisivat upottautua peliin niin kuin viisitoista vuotta sitten. En myönnä tehneeni näin.

Minun kesäni on kulunut odottaessa. Viime viikolla sain hahmoilleni haluamani nimet, ja selaimeni kirjanmerkit ovat olleet jo pitkään täynnä ohjeita, vinkkejä ja muistilistoja. Olen katsonut kymmeniä tunteja videoita pelistä, jonka alkua en aikanaan saanut kokea. Mutta ensi viikolla saan.

Pelin serverit aukeavat yhdeltä tiistain vastaisena yönä. Seuraavalle päivälle on merkitty työvuoro, mutta ehkä kokeilen kuitenkin vähän. Ihan vähän. Pari tehtävää vielä. Jos nyt tuon tuosta vielä. Oho, onko tuo aamuaurinko?

Kirjoittaja on entinen nörtti, joka saattaa taas langeta vanhoihin tapoihinsa.