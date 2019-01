Yritysten eettisyys puntarissa verkkoviestinnässä

Suuri osa päivittäisestä viestinnästämme tapahtuu nykyisin teknologian välityksellä. Jopa tilanteissa, joissa voisimme puhua kasvokkain, me mieluummin olemme yhteydessä ystäviin ja työtovereihin älypuhelimien tai muun digitaalisen tekniikan avulla. Turvaudumme yhä enemmän tekniikkaan viestiessämme muiden kanssa, ja se vaikuttaa huomattavasti ihmisten välisiin suhteisiin.

Mitä tämä uusi ilmiö tarkoittaa viestinnän johtamiselle tieteenalana ja sen käytännön toteutukselle organisaatioissa? Mitä mahdollisuuksia ja riskejä digitaalinen viestintäympäristö luo organisaatioille ja niiden sidosryhmille?

Nykyisin on jo lähes mahdoton ajatus, ettei organisaatio olisi jollakin tavalla olemassa myös digitaalisesti. Digitaalisessa maailmassa viestintä, vuorovaikutus sekä tuotteiden ja palveluiden mainostaminen – ja myös myyminen – ovat organisaatioiden ja järjestäytyneiden ryhmien uusia mantroja.

Digitaalinen ympäristö tarjoaa organisaatioille lukemattomia mahdollisuuksia.

Verkossa organisaatiot pystyvät viestimään suoraan sidosryhmien kanssa, kuuntelemaan niitä ja asettamaan markkinointitavoitteensa sidosryhmien odotusten mukaisesti. Ne voivat kerätä arvokasta tietoa ihmisistä, sillä kaikki haut, verkkosivuilla vierailut ja tykkäykset jättävät seurattavia jälkiä.

Tämä tiedonkeruu tuo tärkeää tietoa organisaatioille mutta on ongelmallista sidosryhmien näkökulmasta. Ihmiset menettävät yksityisyyttään, ja heistä tulee huolella suunniteltujen ja jopa manipuloivien viestien kohteita usein täysin tietämättään.

Tehokkain viestinnän johtaminen on usein kameleonttimaista. Se on huomaamatonta ja muuttuu ympäristön mukaan. Juuri tämän vuoksi ihmiset eivät usein huomaa, että heistä on tullut tehokkaan viestinnän kohteita.

Viestinnän johtamisen ei tulisi kuitenkaan palvella pelkästään organisaatioiden etuja. Se palvelee myös organisaatiota parhaiten silloin, kun organisaatio ei unohda sidosryhmiään ja yleisöään.

Kun pohdimme digitaalista viestintää osana viestinnän johtamista, joudumme tarkastelemaan, miten digitaalisen viestinnän eettiset ja moraaliset käytännöt muodostuvat ja miten viestinnän johtaminen palvelee parhaiten organisaatioiden etuja heikentämättä sidosryhmien etuja.

Uskon, että kysymys digitaalisen viestinnän eettisistä ja moraalisista käytännöistä ansaitsee sekä nyt että tulevina vuosina erityistä huomiota.

Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus varmasti nostaa näitä kysymyksiä esille, mutta ei ole riittävä estääkseen meihin kohdistuvat organisaatioiden väärinkäytökset.

Tästä syystä viestinnän johtaminen on tärkeässä asemassa, jotta organisaatioissa säilytetään korkea taso yksityisyyteen, tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä asioissa. Niin nyt kuin jatkossakin tulee olemaan haasteellista saada sidosryhmät vakuuttumaan siitä, että organisaatiot todellakin käyttävät, säilyttävät ja suojaavat tietoja huolellisesti.

Tämä johtuu siitä, että digitaalisessa ympäristössä organisaatiot pyrkivät hyödyntämään ihmisiä ja heidän verkkoviestintäkäyttäytymistään organisaatioiden eduksi digitaalisen sidosryhmän sitouttamisen avulla. Kun organisaatio pyytää seuraajiaan tekemään yhteistyötä, osallistumaan, lähtemään mukaan organisaation aloitteisiin, jakamaan organisaation sisältöä tai jopa luomaan sisältöjä sen puolesta, organisaatiot saavat taloudellista hyötyä ilman etujen siirtymistä itse arvon tuottajille. Yleensä nämä toiminnot ovat vapaaehtoisia eikä niistä makseta.

Kaikki tällaiset toiminnot ovat digitaalisen työvoiman muotoja. Ne luovat organisaatiolle arvonlisää joko myynnin tai maineen muodossa.

Kuinka organisaatiot selittävät tämän sidosryhmille? Vai täytyykö niiden edes selittää tätä kenellekään? Miltä tämä näyttää, jos yritys mainostaa toimivansa vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan?

Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole yksinkertaisia vastauksia.

Tunnelin päässä on kuitenkin kirkas valo. Ihmisen palauttaminen ajattelun, teorian ja käytännön keskiöön viestinnän johtamisessa auttaa vastaamaan – jos ei täysin niin ainakin osittain – näihin haasteisiin eettisten valintojen ja sidosryhmäkeskeisen digitaalisen viestinnän kautta.

Kirjoitus on lyhennetty käännös juhlaluennosta uusien professoreiden esittäytymistilaisuudessa.