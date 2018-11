Yritysveroja on laskettava

Kansankapitalismia on surkastettu vuodesta 2005 lähtien. Silloin luovuttiin avoir fiscal -nimisestä yritysveron muodosta, jossa yritystä ja sen omistajaa verotettiin voitosta vain kerran. Investointien tulos oli omistajan rahaa riippumatta siitä, näkyikö se yrityksen vai omistajan verkkopankissa.

Systeemistä luopumisen jälkeen suomalaisia kotitalouksia on verotettu samasta voitosta kahdesti: ensin yrityksen tekemästä voitosta ja sitten näiden jo verotettujen rahojen siirtämisestä omistajalle.

Verojen väistämiseksi on arvatenkin yritetty kehittää eri vipstaakeja. Parhaillaan maan hallitus edistää sijoitussäästötiliä, jonka sisällä ei tarvitsisi maksaa veroa ennen kuin varoja nostaa muuhun käyttöön. Edes toteutuessaan tämä ei kuitenkaan poistaisi kahdenkertaisen verotuksen ongelmaa. Kotimaisen omistajuuden muista myllynkivistä mainittakoon perintöverotus ja sukupolvenvaihdokset.

Kuvattu kehityskaari on hidastanut kotimaisen yksityisen omistajuuden kasvua. Ikävä kyllä sinivalkoinen ankkuriomistajuus on sanahelinää, koska Suomessa on tarvittavan kokoisia pääomakertymiä yhä hyvin rajallisesti isännättömän rahan rinnalle. Isännättömällä viittaan muun muassa valtion, verovapaiden yhteisöjen ja joidenkin säätiöiden omistajuuteen ilman kasvollista vastuuta.

Vastuunottoa tarvittaisiin pääkonttoreiden säilyttämiseen isänmaan kamaralla. Nordic Growth on laskenut, että ulkomaalaiset ovat vuoden 2012 jälkeen ostaneet Suomesta poikkeuksetta vuosittain pois enemmän yrityksiä kuin suomalaiset ovat ostaneet yrityksiä ulkomailta.

Olemme onnistuneet monessakin asiassa, koska yrityksemme kiinnostavat. Surullista on kuitenkin se, jos yrityksemme kaupitellaan kertakorvausta vastaan ja ostaja haluaa niistä lähinnä asiak­kaat sekä osaamisen, jotka kapitalisoidaan tuotoiksi Suomea matalamman verotuksen maassa.

Asian kytkös yhteisöveroon on se, että kokonaiset suomalaisyritykset ovat ulkomaisille omistajille arvokkaampia kuin ne ovat kotimaisille.

Bisnestä ei tarvitse nähdä ulkomaisin silmin yhtään suomalaisen silmiä optimistisemmin. Silti ulkomaisella sijoittajalla on varaa maksaa yrityksistämme kovia hintoja, jos suunnitelmaan sisältyy säästäminen 20 prosentin yhteisöverosta pääkonttoria siirtämällä.

Käsillä olevaa asiaa suuremmassa kuvassa 2010-luvulla Helsingistä ulkomaisiin käsiin ovat lipuneet esimerkiksi Affecto, Aldata Solutions, Finnlines, Stonesoft, Tekla ja Vacon. Aikahorisonttia pidentämällä listaa voidaan jatkaa muun muassa Chipsillä, Instrumentariumilla ja Kemira Growhow’lla.

Lisämausteet voidaan sekoittaa soppaan huomioimalla myös liiketoimintayksiköiden myynnit. Ainakin sähkönsiirrosta maksavat tietävät, mistä puhutaan.

Tänä vuonna on uutisoitu ulkomaisesta kiinnostuksesta Amer Sportsiin. En ota kantaa sijoituksiin, mutta bisneksen laadun valossa ulkomaiset eivät käy ostamassa Helsingin pörssistä sontaa. Kilpailukykynsä menettäneistä harvemmin tarjotaan.

Yhteiskunta siis menettää ostotarjouksissa potentiaalisia tulevaisuuden verotuloja kaikkein kasvu- ja veronmaksukykyisimmiltä.

Suomessa nykyisen tasoinen yritysverotus voisi toistaiseksi pärjätä kansainvälisillä areenoilla, jos kotimainen omistajuus olisi laajaa. Koska näin ei ole, jää keinovalikoimaan yhteisöveron lasku.

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.