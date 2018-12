Äänekoskelle ei tarvita moottoriurheilukeskusta

Äänekoskelle on suunnitelmissa rakentaa Pohjoismaiden suurin moottoriurheilukeskus. Näistä päätöksistä ei ole pöytäkirjamerkintää kaupungin sivuilla.

Keskuksen rakentaminen on kunnan päättäjiltä lyhytnäköistä politiikkaa yhtäältä ilmastopoliittisesti ja toisaalta taloudellisesti. Ilmastomuutoksen takia haittaverot tulevat lisääntymään, kun fossiilisista raaka-aineista ja polttomoottoreista pyritään eroon.

Tällaisten poliittisten ratkaisujen tulee olla kestäviä, sillä moottoriurheilu on elitistinen laji. Sen harjoittamiseen kuluu pääomaa, ja sitä ei ole työttömillä, köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevilla.

Se ei liioin ole kansantaloudellisesti kannattavaa, sillä moottoriurheilu kiinnostaa vain pientä osaa ihmisistä. Liikuntamuotona se ei kohenna esimerkiksi ikäihmisten toimintakykyä. Jos tavoitteena on saada nuoret pois asuinalueilta päristelemästä, niin keskus on siihen liian kaukana.

Keskus sijaitsee Suolahden hautausmaasta vajaan 4 kilometrin ja Suolahden taajamasta 6 kilometrin päässä. Laulavan mörön polun toisesta päätepisteestä Mörkökoskesta matkaa on 4 kilometriä. Iso-Jurvon Etelälahden mökkialue on vajaan 5 kilometrin päässä.

Tampereen Kaanaan ja Honkajoen Pesämäen moottoriurheilukeskusten melu kuuluu 20 kilometrin säteellä.

Laulavan mörön polku on 19 kilometriä pitkä retkeilyreitti. Äänekosken asukasoppaassa 2018 kehutaan, että mörön polulla retkeilijä pääsee koskettamaan puhdasta luontoa.

Ilmastonmuutos lisää rankkasateita. Keskuksen hulevedet tulevat laskemaan Pietiseen ja Kiuassuon kautta Uurainen-järveen Laukaaseen. Keskus sijaitsee jopa 200 metrin korkeudessa.

Erämainen Pietinen on latvavesi (etäisyys 600 metriä), mistä pudotusta tulee 50 metriä usean järven ja joen kautta Keiteleeseen.

Pietinen ja muut järvet on luokiteltu arvokkaiksi pienvesiksi ja alueella on pohjavesialueita. Osa järvistä on lähdejärviä ja sen takia on perustettu Pro Lähdejärvet -liike. Tarkoitus on vastustaa Äänekosken moottoriurheilukeskusta.

Vastikään uutisoitiin (European Heart Journal), että liikenteen melu voi suurentaa riskiä menehtyä sydänkohtaukseen. Riski suurentuu mitä enemmän henkilö altistuu melulle asuinalueellaan.

Suomessa on tällä hetkellä 200 moottoriurheilurataa. Lisää ei enää tarvita.

Moottoriurheilu ei noudata päästövähennyssäädöksiä. Mitä suurempia päästöt ovat, sitä mustempaa on niiden tuottama noki ja sitä enemmän sillä on vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

Moottoriurheilua ei luokitella terveysliikunnaksi korkeaenergisten vammojen vamma-alttiuden takia. Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on noussut 15 viime vuoden aikana. Miehiä menehtyneistä oli 92% ja loukkaantuneista 87%.

Lukuihin sisältyvät myös turmat maastossa. Vammautumiset ovat yhteiskunnallisesti erittäin kalliita ja inhimillisesti riipaisevia. Lopulta vakuutuspotilaatkin tulevat yhteiskunnan vastuulle.

Suomen matkailuvalteiksi on nostettu hiljaisuus, luonto, puhdas ilma ja vesi. Ilmastomuutoksen aiheuttaman maapallon lämpenemisen takia puhdas vesi tulee olemaan kultaakin kalliimpaa.

Äänekosken kaavailema keskus vaarantaa kaiken edellä luetellun; hiljaisuuden, puhtaan veden ja ilman ja 20 kilometrin säteellä asuvien ihmisten terveyden. Se edistää ilmastonmuutosta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta.

Haluamme, että tulevat sukupolvetkin saavat nauttia puhtaasta ilmasta, vedestä, hiljaisuudesta ja upeasta luonnosta.

Matti Markkanen

Ilkka Pellinen

Äänekoski