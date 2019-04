Äänestäjän vastuu

Henrik Dettmann toteaa kolumnissaan (Yle 3.4.) ”Lastemme tulevaisuuden kannalta keskeiset teemat liikkumisesta ja oppimisesta pitäisi ottaa vaalikeskustelussa tosissaan”. Sinisille lasten ja perheiden hyvinvointi on keskiössä, ja omalta osaltani kannan yhteiskuntavastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista osallistumalla vanhempaintoimintaan.

Jyväskylän vanhempainfoorumi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys ja edustaa kaikkia vanhempia. Tämä toteutuu parhaiten siten, että kutsumme toimintaan tasapuolisesti kaikki poliittiset puolueet, uskonnolliset ja aatteelliset yhteisöt ja erilaiset vähemmistöryhmät. Myös yhteistyö Jyväskylän kaupungin sivistystoimen ja perusturvan toimialoihin on toimintamme keskiössä. Yhteistyöverkostomme on laaja kattaen erilaiset tutkimuksen, vapaaehtoistyön, viranomaisten, ja sote-alan toimijat.

Vanhempaintoiminnan onnistumisen keskeinen edellytys on eri toimijoiden kyky yhteistyöhön hyvin erilaista arvoista ja toimintatavoista huolimatta. Tämä yhteistyö on siis jo onnistunut Jyväskylässä, jossa Henrik Dettmannin toivoma lasten liikkuminen on jo toteutunut ”Yhdessä liikkuen epulle” -kokeilussa. Lapset, opettajat ja vanhemmat ovat yhdessä mukana liikkumassa ja viihtymässä mukavassa toiminnassa.

Tämä on ollut mahdollista, koska on saatu mukaan yhteistyökykyisiä ja vastuullisia päättäjiä sekä virkamiehistä että poliittisista päättäjistä. Ansio tästä ei kuulu sinisille (meillä ei ole vielä yhtään valtuutettua Jyväskylässä), vaan eri puolueiden vastuullisille päättäjille.

Kuten Dettmann kolumnissaan toteaa, äänestäjällä on vastuu siitä, että valittu ehdokas on vastuullinen ja pystyy yhteistyössä rakentamaan lapsille ja nuorille parempaa elämää riippumatta siitä, mitä puoluetta edustaa. Itsekin olen osallistunut moneen vaalipaneeliin, joissa on keskusteltu vaikeista kysymyksistä ja esille on tullut myös täysin vastakkaisia arvoja ja mielipiteitä. Keskustelu on kuitenkin pysynyt asiallisena ja on pystytty suurista arvoeroista huolimatta hyvään vuorovaikutukseen.

Toivottavasti äänestäjät valitsevat hyvin ehdokkaansa, mitä tahansa puoluetta sitten äänestääkin. Uskon, että yhteistyö vanhempaintoiminnassa onnistuu seuraavallakin vaalikaudella eri puolueiden kanssa yhtä hyvin kuin tähän asti.

Kari Tanninen

Jyväskylän Vanhempainfoorumi pj

Jyväskylän Siniset pj

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä