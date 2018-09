Äärirajoilleen ajettu hoitaja ei aina jaksa olla iloinen

Haluan oikaista muutaman asian vanhustenhoidossa. Olen hoitotyön ammattilainen, teen töitä enimmäkseen vanhusten parissa. Työskentelen kotihoidossa ja olen totta vie ylpeä työkollegoistani, jotka jakavat kanssani tämän arvokkaan työn.

Ei tunnu kivalta katsella tilastoja, joilla kotihoitoa vedetään lokaan. Esimerkiksi taannoisilla luvuilla Keskisuomalaisessa siitä, paljonko kotihoidon käyntejä jää tekemättä.

Tiedän, ettei monellakaan ole käsitystä, paljonko me niitä käyntejä tehdään. Pääsääntöisesti asiakkaat on ihania, samoin omaiset.

Mutta on tapauksia, jolloin minäkin todellakin mietin ammatinvalintaani. Omainen saattaa olla asiakkaan luona, kun menemme sinne n.15 minuuttia myöhässä ja nostaa hirveän metelin myöhästymisestä.

Näin työkaverini juuri minulle kertoi. Hän oli yrittänyt sanoa, että tänään oli sattunut monenlaista matkan varrella ja että sen takia hän vähän myöhästyi tämän asiakkaan käynniltä. Meillä saattaa olla esimerkiksi asiakkaalle ambulanssin soitto illankin aikana tai asiakas on voinut ulostaa hyvin voimakkaasti, jolloin mennään pesujen kautta.

Tässä myöhästymistapauksessa oli vielä sellainen seikka, että työkaverini homma kesti viitisen minuuttia ja kun tämä omainen oli jo lääkkeetkin antanut, mitään hätää ei ollut. Sitä paitsi me ilmoitamme aina, jos me todellakin myöhästymme tai emme pääse tulemaan. Mobiililaitteen mukaan hoitaja myöhästyi siis 5 minuuttia tältä käynniltä.

Omaisille tiedoksi, olemme sen kertoneetkin: kotihoitokäynnit tulevat toiminnanohjauksesta meidän puhelimiin ja niissä on liukumaa, joten mitään minuuttiaikataulua emme voi käynteihin luvata. Ja me hoitajatkin olemme vain ihmisiä, teemme omalla temperamentillamme tätä työtä.

Jos tulee joku hätä, hyvin monella asiakkaalla on käytössä turvapalvelu, eli hälyranneke josta hälyttää apua. Toisinaan myös omainen asuu ihan lähellä ja tulee turvattoman asiakkaan luo.

Älkää kukaan kuvitelko, että me tahallamme myöhästymme tai unohdamme tehdä kotihoidon käynnin.

Silloin kun niin käy, se on monen tekijän summa. Hyvin usein on käynyt valitettavasti niin, että on ollut tietokatkos sairaalan ja kotihoidon välillä. Niin ei saisi missään tapauksessa olla ja Jyväskylän kaupunki onkin panostanut asiaan palkkaamalla kotiutustiimin lähihoitoon.

Se on hyvä alku, mutta mielestäni se ei riitä. Kaikki hyvät sijaiset pitäisi kiireesti vakinaistaa ja muutenkin pitää hyvistä työntekijöistä kiinni.

Tällä hetkellä on tilanne sellainen, että kun lähdet aamuvuoroon, saatatkin päästä pois vasta iltavuoronkin tehneenä. Toisin sanoen olet tehnyt ns. tuplavuoron.

Kuka tällaista jaksaa? Vaikka halua on, fysiikka tulee vastaan. Sairaslomat lisääntyvät, hoitajat eivät jaksa olla iloisia käynneillä.

Lisäksi kotihoidon työntekijät ajavat valtavia riskejä ottaen leasing-autoja, niitä kolaroidaan todella paljon. Ketä tämä palvelee? Onko tämä jotain säästöä, ei minun mielestäni!

Nyt olisi viimeinen hetki tehdä jotain. Muutoin kohta käy niin, ettei erittäin haasteelliseen kotihoitoon ole tulossa lähihoitajia.

Kouluihin sellainen palaute meiltä opiskelijoita ohjaavilta hoitajilta, että kaikista vaan ei ole hoitajiksi. Onneksi kaikki olemme erilaisia persoonia, mutta mielestäni hoitotyö on sisäsyntyistä.

Työttömyyttä on niin paljon, että miettikää hoitotyöhön haluavat hyvin tarkkaan, tekisittekö tätä aidosti sydämellä.

Hoitaja

