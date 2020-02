Älä hanki lemmikkiä, jos et voi huolehtia siitä

Netissä leviää videoita eläinten hylkäämisestä ja kaltoinkohtelusta.

Ihmiset ovat hankkineet lemmikin ja myöhemmin kyllästymisen tai välinpitämättömyyden vuoksi päättävät hylätä lemmikkinsä ja jättää tämän kärsimään luontoon.

Mikään eläin ei ansaitse sellaista kohtaloa, joten miksi siis hankkia lemmikki, jos ei kykene tai aio huolehtia siitä koko sen eliniän aikaa?

Suomen laki kieltää eläimen hylkäämisen. Et vaan voi hylätä viatonta eläintä oman onnensa nojaan, koska olet kyllästynyt siihen tai et enää välitä siitä.

Ajattelepa, jos sinut jätettäisiin johonkin sinulle tuntemattomaan paikkaan ihan yksin, tietämättömänä tulevasta. Eikö olisikin kamalaa?

Silti ihmiset hylkäävät lemmikkejään vuosittain jopa pelkästään Suomessa monia tuhansia.

Suomen löytöeläinkodit ovat koko ajan täynnä, vaikka suurin osa löydetyistä eläimistä on jouduttu lopettamaan niiden ollessa niin huonossa kunnossa. Lopetetaan siis eläinten hylkääminen, niin niiden ei tarvitse kärsiä turhaan. Kannetaan vastuu lemmikeistämme ja annetaan niiden elää onnellinen elämä.

Jos jostain syystä et voi enää huolehtia lemmikistäsi, heitteillejättöä parempi vaihtoehto on myydä tai luovuttaa se jollekulle. Jos lemmikkisi hylkäämisen syy on epätoivottu käytös, voi ongelman ratkaista hankkimalla lisää tietoa. Tai jos vanha ihminen ei sairautensa vuoksi voi enää huolehtia lemmikistään, eläinsuojeluyhdistys voi auttaa löytämään lemmikille uuden kodin.

Eli ei siis ole mitään syytä hylätä lemmikkiään, koska aina on olemassa jonkinlainen parempi ratkaisu. Hylätyksi jouduttuaan monet eläimet ovat joutuneet kokemaan kamalan kuoleman – joten eikö siis olisi vain parempi lopettaa tämä julmuus ja huolehtia, ettei yksikään eläin joudu enää kärsimään?