Älä lopeta sanomasta kauniita

Milloin viimeksi sait kuulla kiitosta siitä mitä teit tai siitä että yksinkertaisesti olet mahtava työkaveri, vanhempi tai puoliso? Milloin viimeksi sydämesi paino keveni hieman, kun ystävän käsi laskeutui olkapäällesi? Milloin viimeksi tunsit rakastavat kädet ympärilläsi tiukassa halauksessa? Milloin viimeksi joku kertoi sinulle, että olet arvokas, ihana ja ainutlaatuinen?

Toivon sydämeni pohjasta saakka, ettet joudu menemään ajassa liian pitkälle taaksepäin miettiessäsi vastausta kysymyksiini. Parasta olisi, jos vastaukset ulottuisivat viime päiviin. Seuraavaksi voit miettiä hetkeä, jolloin tunsit olevasi todella arvokas. Hetkeä, jolloin et epäillyt hetkeäkään onko sinulla paikkaa tässä maailmassa. Jolloin olit kevyt koko olemukseltasi ja sielusi ikään kuin leijaili rakkauden tuottamassa ilon ja turvallisuuden tunteessa.

Kenties tämä hetki koostui siitä, että joku yllättävä henkilö kertoi pitävänsä uudesta paidastasi ja kertoi sen korostavan silmiäsi. Kenties se liittyi tilanteeseen, jossa sinut palkittiin jostain pitkäaikaisesta uurastamisesta. Kenties se oli rakkaan suukko tai ystävän hipaisu hädän hetkellä. Kenties se oli lapsen nukahtaminen syliin pitkän ja uuvuttavan päivän jälkeen.

Oli tilanne mikä tahansa, koit olevasi arvokas. Sait kokea olevasi merkityksellinen. Kokonainen ihminen. Jollekulle tärkeä ja rakas.

Mieti hetki ihmistä, joka ei kuule näitä sanoja. Ei näe näitä rakkauden tekoja, ei tunne kättä olkapäällä. Mitä hän mahtaa kokea? Merkityksettömyyttä? Alakuloa? Toivottomuutta? Sisäistä turvattomuutta?

Juurikin niitä.

Hyvien sanojen ja tekojen voimaa ei tule koskaan vähätellä. Jokaisen meistä tulisi pystyä parempaan toistemme kunnioittamisessa ja arvostamisessa. Liian harvoin puhumme hyvää takanapäin. Liian harvoin kielemme kääntyy kiitokseen ja kätemme halaukseen. Liian harvoin kiitämme toista siitä, että hän vain yksinkertaisesti on tässä ja nyt.

Sillä millä muulla oikeastaan on väliä kuin sillä tiedolla ja tunteella, että elämä on merkityksellistä, olen arvokas juuri tällaisena kuin olen ja minulla on paikkani tässä universumissa.