Älä unohda vanhusta!

Suomessa on paljon ikäihmisiä. Väestökeskuksen mukaan Suomessa oli 2019 vuoden lopussa 874 314 vähintään 70 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Heitä ei kuitenkaan aina kohdella niin hyvin kuin olisi mahdollista.

Suomi on tasa-arvoinen maa. Suomessa moni asia on hyvin ja olen kiitollinen, että saan elää täällä. Kuitenkin vanhuksien olot huolestuttavat minua.

Suomessa tilanne ei ole kriittinen ja vanhuksilla on asiat paremmin kuin monissa muissa maissa, mutta parannettavaa silti olisi.

Monesti olen surrut ajatusta, että Suomessa on paljon vanhuksia, joilla ei ole ketään.

Lähimpään vanhainkotiin ei mahdu, leskeksi on jääty, eikä lähimmäisiä ole. Etenkin, jos yksinäinen vanhus on huonokuntoinen, tilanne on kahta kauheampi.

Nyt, kun on korona-aika, on vanhuksien kanssa vaikea kommunikoida.

Etenkin nyt koronan jyllätessä, ja vielä tämänkin jälkeen, tulisi meidän auttaa vanhuksia.

Hyvää mieltä voi tuoda vanhuksille monilla tavoilla. Voit käydä kaupassa heidän puolestaan, lähettää postitse kirjeen tai kortin tai soittaa hänelle.

Se tuo hyvää mieltä ja jaksamista tähän vaikeampaan aikaan.

Itsellekin tulee hyvä mieli, kun tietää, että antaa omaa aikaa toiselle.

Autetaan toinen toisiamme!