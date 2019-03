Älä vähättele omaa tärkeyttäsi

On yllättävää ja ihmeellistäkin, miten useimmilla ihmisillä on tapana vähätellä itseään, omaa merkitystään ja tärkeyttään. Muun muassa tästä syystä joidenkin on hankalaa asennoitua puolustamaan itseään ulkoisen vaaran ja vihan kohdatessa.

On vaikea löytää sisimmästään sisua laittaa kampoihin, jos ei aidosti tunne olevansa sen arvoinen. Mutta väitän, että jokaikisellä meistä on elämässään jotain, jonka tulisi motivoida meitä selviämään tiukoissa ääritilanteissakin. Jos ei muuta niin ainakin itsekunnioitus ja halu elää.

Me ihmiset emme siis aina arvosta itseämme tarpeeksi. Kuinka useasti, vaikkapa vain aivan arkipäiväisessä tilanteessa saa yksilö päällensä kaikenlaista kuraa – nimittelyä, tönimistä, nälvimistä ja kiusaamista, eikä tee mitään puolustautuakseen vaan alistuu.

Jotkut selittävät tätä ilmiötä sillä, ettei halua mokomasta enempää hankaluuksia. Osin ymmärrettävääkin,mutta tämä selittely on myös omalla tavallaan heikon itsetunnon merkki ja myös osoitus siitä ettei koe itseään puolustamisen arvoiseksi.

Miten rajaton ”empatia” onkaan ihmisellä, joka on jo etukäteen päättänyt, että fyysistä tai henkistä uhkaa kohdatessaan hän ei vastustele?

Vai onko tämä henkilö sittenkin vain naiivi ja harhaluuloinen? Vai onko hänet yksinkertaisesti opetettu toimimaan niin?

Joku seikka tekee elämästämme elämisen ja puolustamisen arvoista. Ehkä perhe, ystävät ja muut läheiset ihmiset – tai sitten vain filosofinen, avara maailmankatsomus.

Väkivaltatilanteessa et voi alkaa kamppailla itsesi tai arvomaailmasi kanssa, sillä sinulla on jo vastassasi vastustaja joka yrittää vahingoittaa sinua. Jos mielesi painiskelee ajatuksella, onko sinulla oikeus puolustaa itseäsi, olet hetkessä alakynnessä.

Tositilanteessa aikaa sisäiseen keskusteluun ei ole.

Pahimmassa tapauksessa oma elämänkatsomuksesi tai asenteesi voi aiheuttaa sen, ettet pysty taistelemaan tai auttamaan muita ulkoisen vaaran uhatessa. Meillä jokaikisellä on siis jotakin tai joku, jonka takia olemme tärkeitä ja puolustamisen arvoisia.

Tämä ylevä ajatus voi antaa sen pienen edun, jonka tarvitsemme hankalista tilanteista selviytymiseen.

Maailma on joskus epäoikeudenmukainen paikka, jopa julmakin. Itse en ole poskenkääntäjätyyppi, juuri siksi tämä kirjoitus on näkökulmastani kirjoitettu näin. Miksi teeskentelisin olevani muuta kuin olen? Sehän olisi pahimmanlaatuista itsepetosta ja valehtelua.

Heikki Järvelin

Toivakka