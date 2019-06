”Jatkuva kasvatus” on ilmastoriski

Puuston kasvu ja samalla hiilensidonta jäävät jatkuvan kasvatuksen metsässä selvästi pienemmäksi kuin perinteisin harvannushakkuin kasvatetussa. Jatkuvaa kasvatusta on tutkittu vähän, sen sijaan sitä muistuttava poiminta- eli harsintahakkuu todettiin metsän kehitykselle tuhoisaksi jo 1950-luvulla.

Metsäntutkimuslaitoksen (nyk. Luke) perustamilla koealoilla on todettu, että valtapuiden poiminnan jälkeen lisävaltapuut tarvitsevat n. 5 vuotta ennenkuin ne pystyvät lisäämään riittävästi neulasiaan voidakseen hyödyntää lisääntyneen valomäärän.

Perinteisessä tasaikäisen metsän harvennuksessa jätetään vain hyvälaatuisia valtapuita, jotka pystyvät lisäämään kasvuaan heti harvennuksen jälkeen.

Vielä vakavampi haitta on poimintahakatun metsän hidas uudistuminen. Taimikon syntyminen peitteiseen metsään tai pienaukkoon voi viedä 15–20 vuotta, ja syntyvä taimikko on aukkoinen ja epätasainen.

Tästä syystä uuden metsän kasvu ja hiilensidonta jäävät heikoksi. Täytyy ihmetellä, että näin huonoa ja heikosti tutkittua menetelmää luonnonsuojeluväki ja eräät ympäristötutkijat suosittelevat pelkästään maisemaedun eli peitteisyyden perusteella. Puuntuotanto ja hiilensidontakyky ovat jääneet huomiotta.

Avohakkuu on kieltämättä maisemahaitta. Vuosittain avohakataan 140 000 – 150 000 hehtaaria, mikä on 0,5–0,7 % metsäalasta. Metsä-Suomessa eli Oulujokilinjan eteläpuolella avohakkuun keskipinta-ala on n. 1,5 hehtaaria. Valtaosa hakkuista on harvennushakkuita, n. 500 000 ha/v.

Nykyään aukot kasvavat metsäksi nopeammin kuin vielä viime vuosisadan lopussa. Silloin taimikon kasvaminen miehen mittaan vei usein 15 vuotta. Nykyisillä menetelmillä ja taimilla jo 5 vuoden ikäinen taimikko voi ehtiä miestä pitemmäksi.

Jos avohakkuista luovuttaisiin, pitäisi vuosittaista hakkuupinta-alaa kasvattaa n. 400 000 hehtaarilla. Se ei onnistuisi ilman metsäkoneiden määrän huomattavaa lisäämistä.

Tällöin hakkuiden maisemahaitat, maastovauriot ja puustovauriot myös kasvaisivat. Lisääntyneet kustannukset rokottaisivat pahasti kantohintaa. Myöskään metsänjalostuksen tuloksia ei voitaisi hyödyntää.

Minua huolestuttaa se, että maahamme on perustettu yhtiöitä, jotka ilmoittavat harjoittavansa ”kannattavaa metsätaloutta”.

Ostettuaan tilan ne hakkaavat heti arvokkaimman puuston eivätkä sijoita senttiäkään tulevan kasvun tai metsän uudistumisen hyväksi.

Ne jättävät jatkuvan kasvatuksen oppeja taitavasti soveltaen pystyyn vain minimimäärän puustoa – sen verran, että nykylain (liian) lievä normi juuri ja juuri täyttyy. Tällaista toimintaa voi pitää metsäkeinotteluna.

Toiminta on tietenkin äärimmäisen vahingollista hiilensidonnan ja muiden metsän hyötyjen kannalta.

Irvokasta on, että nämä firmat pääsevät yhtiömuotonsa ansiosta pienemmällä puunmyyntiverolla kuin yksityiset metsänomistajat!