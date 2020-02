Suomalaisista reilusti yli puolet vastustaa Nato-jäsenyyttä, vajaa neljännes kannattaa ja yksi neljännes ei osaa sanoa (HS-kysely joulukuu 2019).

Silti tutkija Matti Pesu (UPI) toteaa, että olemme ”kolmannella teillä” (KSML 22.2.), ts. olemme käytännössä Naton jäsen saamatta kuitenkaan turvatakuita. Pesun ajatus on tehdä oikeudellisesti hyväksytyksi koko se sotilasjohtovetoinen prosessi, minkä kautta tämä lähentyminen on tapahtunut, vaikka sillä ei ole parlamentaarista hyväksyntää eikä suomalaisten tukea.

Geopoliittisessa asetelmassa Kiinan taloudellinen nousu on uhka, jota Yhdysvallat ei hyväksy. Yhdysvaltain tavoitteena on saada Eurooppa asemoiduksi osaksi tätä vastakkainasettelua taloudellisesti, sotilasteknisesti ja valtapoliittisesti. Ahtaasti Suomen kannalta kysymys on sitä, olemmeko rajapinnalla vai liittoutuman sisällä, ts. kummalle puolelle Venäjä asemoituu tai asemoidaan.

Nyt voimassa olevat sopimukset sotaharjoituksista Suomessa, Virossa ja muualla Pohjoismaissa ovat harjoituksia siitä, kuinka paikallisilla konflikteilla voidaan ohjata Yhdysvallat–Kiina-vastakkainasettelun etenemistä. Meille tietysti paikalliset konfliktit ovat tuhoisia. Esimerkiksi isäntämaasopimus ei rajaa pois taktisten ydinaseiden käyttöä konfliktitilanteessa, joita johtaa Yhdysvaltain kenraali.

Suomi on toisen maailmansodan jälkeen pitänyt kiinni kahdesta periaatteesta:

1) emme luovuta maatamme minkään ulkovallan hyökkäysalustaksi ja

2) pyrimme viimeiseen asti pysymään suurvaltakonfliktien ulkopuolella. Sauli Niinistön ja erityisesti Jussi Niinistön politiikan seurauksena näistä periaatteista on luovuttu.

Minusta reaalista ”kolmatta tietä” ei ole eikä tule, ts. tämä tie johtaa siihen, että meidän maailmankolkkaamme tullaan käyttämään suurvaltojen geopoliittisten koeponnistusten alustana.

Rauhan puolustaminen ei vielä rakenna rauhaa. Toivoisinkin, että Suomi palaisi rauhanrakentajaksi Etykin hengessä, nyt globaalissa mittakaavassa.