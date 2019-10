”Potilas ensin” on Sairaala Novan suunnittelun periaate

Nimimerkki Huolestunut esitti (KSML 11.10.) joukon väitteitä ja kirjoittajan tietoon tulleita huhuja, joita on tarpeen oikaista. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategian keskiössä on ”Potilas ensin”. Tämä on ollut kantava voima myös Sairaala Novan suunnittelussa.

Suunnittelua potilaiden hyvän, vaikuttavan ja kustannustehokkaan hoidon eteen on tehnyt laaja joukko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eri aloilla työskenteleviä ammattilaisia. Toiminnan kehittämistyöhön on osallistunut usean vuoden ajan yli 360 työntekijää. Uusia toimintamalleja on kokeiltu ja testattu arjen tasolla ja uuden Sairaala Novan uusia toimintamalleja on otettu käyttöön niin laajasti kuin se vain on ollut nykyisissä sairaala tiloissa mahdollista.

Selvää on, että aina uusien toimintamallien käyttöönotto käytännön tasolla johtaa työprosessien uudistuksiin, ammattilaisten työnjaon tarkistuksiin ja uusien teknologioiden oppimiseen. Niiden omaksuminen on paineisessa työssä kaikille ammattilaisille kova ponnistus ja sen aiheuttama kuormitus tunnistetaan myös johdon ja päättäjien tasolla.

Parhaillaan on toteutettu koko henkilöstölle useampia kyselyjä, joiden kautta he voivat tuoda huolensa lähiesimiesten, johdon ja päättäjien tietoon. Ja toisaalta esittää ratkaisuja, joilla tuottavuutta voidaan lisätä. Myös rakentava kritiikki on tervetullutta ja myös se otetaan huomioon.

Kuntien suunnalta tuleva paine toimintojen tehostamiseen ja kustannusten kasvun hillintään erikoissairaanhoidossa ovat kovia. Esimerkiksi täällä Keski-Suomessa poikkeuksellisen moni kunta tekee tänä vuonna alijäämäisen budjetin, eikä tilanne valtakunnallisestikaan ole helpompi.

Jokaisessa erikoissairaanhoitoa tarjoavassa sairaalassa eri puolilla Suomea kipuillaan siitä, miten erikoissairaanhoidon menot saataisiin tasapainoon niin, että potilaiden hoito ei siitä kärsisi. Tulevat vuodet eivät soten suhteen näytä yhtään helpommalta, ei meillä eikä muualla.

Jotta KSSHP pysyisi jatkossa annetuissa raameissa ja lunastaisi kunnille antamansa lupauksen uuden sairaalan tuomista säästöistä, KSSHP:n hallitus on ohjeistanut virkamiehiä kuntien kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta valmistelemaan useamman vuoden mittaisen talouden vakauttamisohjelman. KSSHP:ssä hallitus on kokouksessaan syyskuussa päättänyt, että vuoden 2020 suunnittelussa ei ole irtisanomisiin liittyviä yt-neuvotteluja.

Lisäksi samassa nimimerkkikirjoituksessa esitettiin huhuja siitä, että potilaiden hoitopaikka arvioitaisiin jatkossa kategorisesti tietyn sairauden eikä ammattilaisen tekemän arvion mukaisesti.

Huhu hämmästyttää, sillä Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä ei ole suunnitteilla mitään palvelutasoon liittyviä leikkauksia. Ne eivät edes olisi juridisesti tai eettisesti mahdollisia ilman kansallista lainsäädännön muutosta. Ja tähän ei varmaankaan ole kenelläkään minkäänlaista tahtotilaa.

Luotamme myös siihen, että kiristyvässä terveydenhuoltoalaa koskevassa kilpailussa henkilöstöstä moderni, tervetalo-periaatteilla rakentuva sairaala on suuri valttimme. Joten kansalaiset voivat olla turvallisin mielin. Me tarjoamme jatkossakin Keski-Suomen asukkaille korkeatasoista hoitoa, vaikka taloudelliset paineet olisivat millaisia tahansa.