”Salailu” on liioittelua

Keskisuomalaisen pääkirjoitus 14.5. käsitteli poliisin tiedottamista. On hyvä, että aihe herättää keskustelua. Yksi poliisin tehtävä on kertoa, mitä poliisi tekee.

Poliisin on noudatettava lakia myös viestinnässä, ja jokainen poliisi viestii virkavastuulla. Huomioon on otettava myös eduskunnan oikeusasiamiehen joulukuinen päätös tiedottamiseen liittyen. Siinä arvosteltiin yksittäisen rikosasian liian yksityiskohtaista tiedottamista.

Poliisilaitosalueellamme on 45 kuntaa, ja hälytystehtäviä on keskimäärin 384 vuorokaudessa. Kattavan poliisitoiminnallisen kuvan antaminen päivittäin on haasteellista. Siksi uudistamme tiedotuskäytäntöämme.

Tavoitteena on kertoa kansalaisille entistä kattavammin poliisin toiminnasta eri kylissä ja kaupungeissa. Myös liikenne- ja lupapalvelutiedottamista, ennalta estävää tiedottamista ja eri alueiden rikosilmiöistä tiedottamista on tarkoitus entisestään lisätä.

Kansalaisten huomiota herättävistä poliisitehtävistä, joissa esim. alueella näkyy useampi poliisipartio, olemme tiedottaneet usein jo tapahtuman aikana Twitterissä ja varsinkin sen jälkeen. Näin myös jatkossa.

Tiedostamme varsin hyvin, että jos tietoa ei saa poliisilta, se antaa tilaa huhuille ja epäilyksille. Siksi meillä on käytössämme mm. viestinnän valmiusryhmä.

Tälläkin hetkellä toimittajat voivat entiseen tapaan olla yhteydessä oman alueensa tutkinnanjohtajiin ja saada heiltä tietoja alueen poliisiasioista.

Pääkirjoituksessa esitetty salailulinja tai se, että mielestämme poliisin pitäisi vaieta kaikesta, on kirjoitustapaan kuuluvaa liioittelua. Sisä-Suomen poliisilaitoksen viestintälinja ei ole jatkossakaan salailu!

21. huhtikuuta poliisilaitos toteutti Twitterissä kuvamaratonin aamuseitsemästä puoleenyöhön. Poliisin arjesta kerrottiin yli sadalla kuvallisella päivityksellä. Se oli yksi uusi tapa lisätä poliisitoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Uusia toimintatapoja tarvitaan lisää, koska viestintä on muuttunut lyhyessä ajassa niin tyyliltään, tavoiltaan kuin välineiltäänkin. Jatkamme työtä, jotta pysymme muutoksessa mukana – luonnollisesti lain asettamissa rajoissa.