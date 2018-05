Afrikassa ei aikoinaan kyselty, saako kulttuuriinne tunkeutua

Maahanmuutto ja pakolaisuus on kestoaihe median keskustelupalstoilla. Mielipiteitä on puolesta, mutta suuremmalta osin vastaan.

Erityisesti vastustetaan lähinnä Afrikasta tulevia, niin sanottuja ”elintasopakolaisia”, jotka tulevat Eurooppaan paremman taloudellisen elämän toivossa. On varsin tarpeellista välillä pysähtyä tutkailemaan taustoja tällaiselle pakolaisuudelle.

Vuonna 1884 eurooppalaiset valtiot sopivat Afrikan valloittamisesta. Vuoteen 1914 mennessä maanosa oli jaettu valtioiden kesken niin, että itsenäisiksi jäivät vain Etiopia ja Liberia.

Valloitus onnistui melko vaivattomasti länsimaisen sivistyksen jalon tuotoksen, konekiväärin, avulla.

Valloittajat eivät kyselleet, saako tulla ja ylittää rajat. Afrikkalaisilla ei katsottu olevan samaa ihmisarvoa kuin valkoisilla, jotka ottivat oikeudekseen valloittaa koko mustien maanosan.

Siirtomaita hankittiin taloudelliseksi hyödyksi. Afrikassa on valtavat luonnonrikkaudet, jotka suorastaan ryöstettiin Eurooppaan lähes ilmaiseksi. Euroopalla itsellään ei ole kovin suuria luonnonvaroja, joten sen taloudellinen nousu viime vuosisadan alkupuolella perustui Afrikan rikkauksiin.

Suomella ei ollut alusmaita, mutta Euroopan vaurastuminen heijastui vahvasti myös tänne. Muun muassa metsäteollisuus nousi Euroopan kysynnän myötä kukoistukseensa.

Tunteettomasti Afrikkaa oli käyttänyt hyödykseen Euroopan lisäksi myös Amerikka.

Tutkijoiden mukaan Afrikasta laivattiin noin 12 miljoonaa orjaa vietäväksi uudelle mantereelle. Heistä noin kaksi miljoonaa kuoli matkalla, mutta 10 miljoonaa päätyi perille ilmaiseksi työvoimaksi Euroopasta muuttaneille valkoisille.

Siirtomaa-aika päättyi 1970-luvulla, mutta edelleen läntiset suuryritykset ”ryöstävät” afrikkalaisten tuotteita polkuhinnoin. Eikä musta väestö vieläkään esimerkiksi Yhdysvalloissa ole täysin tasa-arvoista valkoisten kanssa. Afrikan valtioiden alikehittyneisyys on osaltaan seurausta länsimaiden siirtomaahallinnosta, joka alisti alusmaat pelkiksi raaka-aineiden tuottajiksi.

Edellä kuvatun pohjalta on odotettavissa, että ylikansoittuvan Afrikan puutteen keskeltä suuret ihmismassat lähtevät etsimään elämän mahdollisuuksia sieltä, minne heidän varallisuutensa on viety. He tulevat velkomaan omaansa takaisin.

Afrikan valloittajat eivät aikoinaan kysyneet, saako tulla. Afrikkalaisetkaan eivät kysele, ovatko rajat kiinni vai auki. He tulevat.

Näiden näköalojen edessä Suomen politiikka tuntuu käsittämättömältä.

Sanotaan, että ihmisiä pitää auttaa kotimaassaan, mutta kehitysapua leikataan. Tänne ei saisi tulla, koska se maksaa eivätkä tulijat muutenkaan ole kaikilla tahoilla hyväksyttyjä. Vastuutamme emme kuitenkaan voi väistää emmekä pääse sitä pakoon.

Tuomo Puttonen

Konnevesi