Ain laulain työtäs tee?

Työpaikkailmoituksissa ja usein vielä työhaastatteluissakin lupaillaan ummet ja lammet. Ja tässä kohden voi vielä laulattaa, mutta usein lallatus loppuu lyhyeen, kun arkitodellisuus työpaikalla paljastuu. Sillä harvassa ovat tänä päivänä ne pomot ja patruunat, jotka aidosti huolehtisivat työntekijöidensä oikeuksista, saati sitten heidän työhyvinvoinnistaan.

Tapaan jatkuvasti ihmisiä, jotka ovat työssään palaneet – tai paremminkin heidät on poltettu loppuun, kun työpaikoilla mennään tuloskärki edellä, kustannuksia ei saa tulla, työntekijöillä teetetään ylipitkiä työrupeamia, sopimuksen mukaisia päivärahoja ei makseta jne. Työoloista, puuttuvasta työterveyshuollosta tai muista epäkohdista ei saa nurista, eikä niistä todellisuudessa edes uskalleta puhua, kärsitään mieluummin hiljaa oman terveydenkin uhalla.

Alueellamme on yleisesti tiedossa työpaikka, jossa sisäilman laatu sairastuttaa jatkuvasti työntekijöitä, mutta asiasta halutaan vaieta, ettei tulos kärsi, työntekijöillä ei niin väliä. On myös tiedossa liikennöitsijä, joka pakottaa kuljettajansa ajamaan kalustolla, jossa on sakkorenkaat. Katsastuksen aikaan autojen renkaita kierrätetään autosta toiseen.

Joissakin tapauksissa työntekijät jopa rahoittavat työpaikkansa joutuessaan muun muassa itse maksamaan matkatyöstä aiheutuvat yöpymiset tai muita myyntityöhön liittyviä markkinointikustannuksia.

Minkälainen oma ”metoo”-kampanja työpaikoille tarvittaisiinkaan, jotta työolot ja työehtojen noudattaminen saataisiin kuntoon nyt kun viranomaisvalvonta on lähes olematonta?

Ei ainakaan esitettyä paikallista sopimista, sillä se on jo käytössä, mutta valitettavasti vain yksipuolisesti niin, että työnantaja määrää ja työntekijä kärsii.

Ihan oma lukunsa ovat sitten ne työnhakijat, jotka hakevat näihin unelmatyöpaikkoihin, tulevat valituiksi, pettyvät työoloihin ja päättävät purkaa työsopimuksensa tai irtisanoutua tehtävästä, jopa karenssin uhalla.

Joten jos tarjolla oleva työpaikka vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin sitä se usein myös on! Valitettavasti.

Ja jos tilanteeseen ei saada muutosta, voi vanhan sananlaskun: ”Työ tekijäänsä kiittää” muuttaa muotoon: ”Työ tekijänsä niittää!”

Eija Tuohimaa

toiminnanjohtaja

Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST