Kuka väittää, että lapset eivät lue? Kuka väittää, että lapset tuhlaavat aikaa tietokoneisiin ja puhelinpeleihin? Minä olen kohta 10-vuotias tyttö ja minä olen kohta 4. luokalla. Minä ja minun luokkani lukee joka päivä kun on aikaa. Meidän luokka on voittanut 1. luokalla lukupalkinnon.

Meidän luokka pitää joka päivä kirjapiiriä ja me saadaan kirjapiirin jälkeen kirjakarkit. Kirjakarkki on pastilli, joita meidän ope on ostanut kaupasta. Kirjapiirin jälkeen voi käydä kirjastoautossa ja aina me näytetään opelle mitä me lainattiin. Meidän ope on ihana, koska meillä ei ole pulpetteja ja meillä on säkkituoleja, joissa me luetaan.

Melkein kaikki ovat lukeneet Lotta Levoton ja Kani Kaaos -kirjan, se on tosi hyvä ja hauska kirja. Minä aion lukea ainakin sata kirjaa 4. luokalla.

Aino Lindblad

Keski-Palokan koulu 3. lk

Jyväskylä