Aitoa ilmastotyötä

Huoli ilmaston lämpenemisestä on saanut eräät puolueet kilpaa esittämään kieltoja ja sanktioita niin polttomoottoriautoille kuin kaikille fossiilisille polttoaineille.

Tiede-lehden mukaan ilmaston lämpeneminen alkoi tuhansia vuosia sitten ja maapallon historiassa näitä lämpenemis- ja kylmenemisjaksoja on ollut useita.

Ihmisten toiminnat ovat kiistämättä vaikuttaneet ilmastoon, mutta onko meidän syytä vauhkoontua. Koska ilmasto on globaali, toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä myös globaalisti. Suomen ja suomalaisten on turha lamauttaa omaa talouttaan ja elämäänsä ratkaisuilla, jotka ovat osin utopistisia.

Omituiselta tuntuu väite, että maapallo pelastuu, kun Suomessa siirryttäisiin pelkästään sähköautoihin, kiellettäisiin fossiiliset ja puupohjaiset polttoaineet, lopetettaisiin lihan syönti ym. On jopa esitetty Suomen maatalouden alasajoa, koska muualla ravintoa voi tuottaa pienemmillä jalanjäljillä. Niin ja saunasi se vasta paha onkin!

Vaikka Suomen hiilijalanjälki olisi nolla tai jopa negatiivinen, sillä ei maailmanlaajuisesti olisi juuri merkitystä, sillä Suomen osuus hiilijalanjäljestä on noin 1,4 promillea.

Mutta sillä on suuri merkitys miten Suomi osaa ja haluaa viedä osaamistaan mm. metsänhoidon, kierrätyksen ja huipputeknologian osalta maihin, joissa näissä asioissa on saavutettavissa pienellä panoksella suuret positiiviset vaikutukset nopeasti.

Suomalaisten on toki pienennettävä hiilijalanjälkeään, mutta siihen riittää johdonmukainen ja järkevä, siis perussuomalainen ilmastopolitiikka.

Utopistisilla kielloilla ja rajoitteilla vaikeutetaan kohtuuttomasti ihmisten elämää ja yritysten toimintaa. Arkielämästä vieraantuneiden tahojen vaatimat tavoitteet mahdottomine aikatauluineen nostavat kustannuksia niin, että suomalainen teollisuus ja osaaminen karkaa maihin, joissa ymmärretään realiteetit tai pahimmillaan maihin, joissa ei välitetä mitä ilmaan, maahan ja vesistöön päästetään.

Suomella on vahva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, kunhan pidämme huolen siitä että olemme olemassa.

Harri Oksanen

kansanedustajaehdokas (ps.)

Keuruu