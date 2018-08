Aivan kaameita keihäskaaria

Miesten keihäässä ovat kovat ja karskit karjut jo reilusti yli vuosisadan kiskoneet taivaalle jos minkä pituisia kaaria.

Keihäsmallit on muuttuneet aikojen saatossa useasti, mutta yksi on varmaa: Tosi pitkälle keihästä eivät saa pehmopojat, eikä tämän repivän lajin maailmanennätys tule vahingossa eikä anteeksi pyytämällä, se on heitettävä niin kuin legenda Jorma Kinnunen totesi.

Tässä mielestäni neljä hirmuisinta vetoa kautta aikojen.

Seppo Räty 1991, Punkalaidun: 96,96. Jossain määrin aliarvostettu kanuuna. Syynä oli se, että Rädyn tässä heitossa käyttämä keihäsmalli kiellettiin syksyllä 1991. Kyseessä oli ns.”rypyläkeihäs” , jossa perä oli karhennettu.

Näin Sepon kaamea laaki pyyhittiin ME-tilastoista aika nopeasti pois. Nykyajan keihäs on mielestäni jo lähes samanlainen lento-ominaisuuksiltaan kuin tuo keppi. Joten sitäkin silmälläpitäen tämä Rädyn pommi pääsee listalleni.

Seppo oli tuona iltana elämänsä vedossa. Elastinen, kimmoisa, lujaluonteinen, voimakas ja nimenomaan teknisesti yksi kaikkien aikojen taitavimmista. Nämä ominaisuudet takasivat tämän Punkalaitumen hirmuvedon,ei niinkään hänen käyttämänsä keihäsmalli.

Jan Zelezny 1996, Jena: 98,48. Ostravan tykin kiskaisu Jenan illassa tavallisella teräskepillä pysäytti koko keihäsmaailman, koska miehen edellistäkin ME-tulosta (95,66) pidettiin saavuttamattomana muille heittäjille.

On totta, että Zeleznyä auttoi tuossa maagisessa suorituksessa voimakas myötätuuli, samoin se, että hänen lähes silmittömässä vedossaan kaikki asiat ja taivaanmerkit loksahtivat kohdalleen aina keihään asentoa myöten.

Mutta Zelezny oli myös vakiinnuttanut kilpailuheittojensa tason 92–95 metrin tietämiin. Hän oli henkisesti myös täysin valmis eikä hän omien sanojensa mukaan pelännyt 100 metrin kiskaisuakaan.

Valtava vartalon kierto, tukijalan luonnoton pitävyys, huikea rytmiikka ja tietenkin käden ratsupiiskan veroinen nopeus. Siinä paketti joka hakee vertaistaan. Normaali ihminen menisi muuten moisilla G-voimilla pirstaleiksi!

Uwe Hohn 1984, Itä–Berliini: 104,80. Tämä parimetrinen ja 120-kiloinen kolossi teki ehkä keihäshistorian täydellisimmän suorituksen. Sen aikaisella liitokeihäällä, jossa oli lyhyt, paksu ja kevyt kärki sekä ohut perä, tuo aivan yliluonnolliselta kuulostava tulos oli mahdollinen tälle poikkeusyksilölle.

Saksalaiset tutkijat laskivat Hohnin keihään lähtönopeudeksi muistaakseni 32,6 metriä sekunnissa, ja tällä teholla 80-luvun lopun keihäsmalli olisi lentänyt 94–95 metriä.

Monien asiantuntijoiden mukaan nykyheittäjillä olisi vaikeuksia saada tuolla Hohnin keihäällä 90-metristä. Mihinkä tämä järkäle olisi pystynytkään, jos ei olisi joutunut lopettamaan uraansa jo 22-vuotiaana?

Matti Järvinen 1935, Porvoo: 83,50.Tämä heitto tosin hylättiin, koska se oli muutamalla sentillä yliastuttu, mutta kyseeessä oli hirmuinen rykäisy, Järvisen mukaan hänen fyysisen sekä teknisen suorituskykynsä maksimi!

Tämän kiskaisun metrimäärät eivät nykyään arvioituna ole kuin keskitasoa. Suorituksen ainutlaatuisuuden tajuaa kun tietää, että se oli tehty murskaradalta yli 80 vuotta sitten ja koivukeihäällä, jossa oli pitkänohut ja painava kärki. Lento-ominaisuudet olivat siis tällä kepillä rajalliset.

Järvinen oli jaloistaan kimmoisampi sekä urheilullisesti monipuolisempi kuin nykyajan heittäjät ja hänellä oli tukijalan käyttö samaa luokkaa kuin Zeleznyllä ja Hannu Siitosella parhaimmillaan.

Paljonko tässä suorituksessa oli välineen lähtönopeus ja miten pitkälle nykyhuiput saisivat tätä ”puuromua” murskalta? Se olisi tosi mukava tietää.

Heikki Järvelin

Toivakka