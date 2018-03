Ajattelun amatöörit kieltävät epäkohdat

Ajattelin ensin noudattaa Digital Europen toimitusjohtajan Cecilia Bonenfeld-Dahlin neuvoa, kun luin päätoimittaja Pekka Mervolan Nimellä-kolumnin Kenttäoikeudet jakavat tuomioita (28.3.). Se neuvo kuuluu: olemme kaikki aseettomia tyhmyyden edessä, joten tyhmyydet kannattaa vain sulkea mielestään. En kuitenkaan pystynyt. Mervola on merkittävä vallankäyttäjä ja niin ilmeisen pihalla siitä, mistä #metoo-kampanjan tasa-arvokeskustelussa on kyse, että muutama seikka on pakko oikaista.

Siinä EI ole kyse siitä, että keskustelu täytyy nyt lopettaa, koska Mervolalle tulee epämiellyttävä olo, kun hän katsoo televisiosta Jussi-gaalaa. Tsemppiä, Pekka!

Siinä EI ole kyse siitä, että keskustelu valtarakenteista ja väärinkäytöksistä pitää muuttaa vallanpitäjää miellyttäväksi, koska hän itse on kyllästynyt keskusteluun.

Siinä EI ole kyse siitä iänikuisesta sovinistisesta lähtöolettamuksesta, että jos nainen tuo jonkin epäkohdan esiin, hän on paha ja kostonhimoinen, uransa ja ulkonäkönsä ehtoopuolella oleva eukko. (Näitä kommentteja on kaikkien #metoo-aiheiden perässä satoja, joten sovinismi voi Suomessa paksusti.)

Siinä EI ole kyse siitä, että #metoo-keskustelijoita voi millään järjenjuoksulla verrata Tiananmenin aukion panssarivaunuihin, vaikka kuinka näkisi tasa-arvon inhottavana vasemmistohapatuksena.

Siinä on kyse siitä, että kaikesta hyvää tarkoittavasta lainsäädännöstä huolimatta meillä on paljon korjattavaa tasa-arvoasioissa. Monelle Mervolan kaltaiselle etuoikeutetulle korjattavat asiat ovat olleet tähän asti näkymättömissä, koska Suomessahan on ollut tasa-arvo valmis.

Siinä on kyse siitä, että Mervolan ja kaltaistensa johtamassa maassa heidän toivomansa keskustelu- ja toimintakulttuuri ei ole parantanut näitä epäkohtia, vaan ylläpitänyt niitä.

Siinä on kyse siitä, että nyt kun epäkohtia tulee esiin, moni ajattelun amatööri haluaa kieltää ne, koska sitä, mitä ei itse näe tai koe, ei voi olla olemassa.

Suuren sanomalehden päätoimittajalta toivoisi kuitenkin vähän ammattimaisempaa yhteiskunnallista ajattelua.

Virpi Salmi

Helsinki