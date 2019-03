Aktiivimallileikkurissa jäät kunnan vastuulle

Valtuustoryhmämme esitti viime keväänä (23.4. 2018) Jyväskylän kaupungille ennalta ehkäisevien toimien tekemistä aktiivimalli-leikuriin joutuneille. Aloite oli enemmän kuin tarpeellinen, kuten on käynyt ilmi.

Vastauksessa jonka saimme valtuustossa (18.3. 2019) kaupunki totesi, että aktiivimallin laajeneminen 1.4. ja nykyiset toimenpiteet ovat riittävät. Esitimme asian palauttamista valtuustossa.

Jäimme sangen yksin äänestyksessä. Paras kommentti sen suhteen oli SDP:ltä. Palautusta ei tarvita, koska aktiivimalli lakkautuu heti vaalien jälkeen.

Perustelumme palautusesitykselle on seuraava: joka kolmas aktiivimallileikkuriin joutunut on työkyvytön. Jopa yli 90 % ikääntyneistä on aktiivimallileikkurissa. 37 % aktiivimallin leikkuriin joutuneista on joutunut perusturvan varaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019 kertoo, että työttömien perusturvaa ovat heikentäneet muun muassa työttömyysetuuksiin ja yleiseen asumistukeen tehdyt leikkaukset ja aktiivimallista johtuva etuuksien alentaminen.

Osa perusturvan saajista on jäänyt raportin mukaan toimeentulotuelle pysyvästi. Heikoimmalla ovat yksinasuvat ja yksinhuoltajat.

Kaupungin vastauksessa viitataan aktiivimallin täydennyksiin 1.4. 2019 lähtien. Siihen sopivia ammatti- tai täydentäviä koulutuksia on hyvin vähän. Ongelma todettiin jo lain valmistelun aikana. Liittojen aktiivimallitoimintojen käynnistymiseen tulee menemään aikaa. Leikkuri leikkaa nyt ja tässä. Sekä Työttömien Keskusjärjestön, että SAK:n selvitysten – kuten THL:n ja esimerkiksi Diakoniatyön kautta tullut palaute ihmisten ongelmista aktiivimallin kanssa ovat hälyttäviä.

Perusturvan leikkaaminen 20 ja 40 prosentilla on ällistyttävän yleistä. Karenssien lisääntyminen ja niiden pitkät oikaisuajat heikentävät tilannetta entisestään. Jyväskylä ei näissä ole poikkeus.

Suomi on saanut Euroopan neuvostolta moitteita sosiaaliturvan matalasta tasosta. Eurooppalaisessa vertailussa suomalainen sosiaaliturva ei ole antelias vaan heikko.

Aktiivimallileikuriin joutuneet ovat tässäkin joukossa heikoimmilla. Kuntien täytyy ottaa näistä ihmisistä vastuu.

Irma Hirsjärvi

valtuustoryhmän pj. (vas.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä