Aktiivisesta työttömästä tuli erikoinen keissi

Olipa kerran aktiivinen työtön.No, aktiivisella työttömällä alkoivat liiton 500 päivää täyttyä ja hän otti hyvissä ajoin yhteyttä te-toimistoon saadakseen velvoitetyön. Kotikunnan työllistämispalveluiden kanssa löytyikin aktiiviselle työttömälle mainio työpaikka, ja vielä aivan omalta alalta.

Aktiivinen työtön oli niin iloinen. Työsopimusta allekirjoitettaessa hän pariinkin kertaan kysyi, miksi tämä velvoitetyö on näin lyhyt. Vastaus oli, että te-toimiston ohjeiden mukaan toimitaan ja kesto on juuri tämä.

Aktiivinen työtön teki mieluisaa työtä, kunnes se loppui ja sitten lähetti päivärahahakemuksen työttömyyskassaan. Sitten alkaa tämä omituinen osuus: kassasta tuli kielteinen päätös. Työssäoloehto ei täyty, velvoitetyö oli ollut kuusi viikkoa liian lyhyt.

Mitä helvettiä, ajatteli aktiivinen työtön ja aloitti älyttömän puhelin- ja sähköpostirumban. Asiaa selvitettiin monessa paikassa. Sitten tuli puhelu te-toimiston asiantuntijalta, joka kertoi, että velvoitetyö oli todellakin liian lyhyt. Aktiivinen työtön kysyi, että kenenkäs moka tämä on. Asiantuntija sanoi, että ei kenenkään moka, tämä nyt vaan on erikoinen keissi. Ja äkkiä nyt vaan hommaat kuudeksi viikoksi työtä, sehän on tosi lyhyt aika…

No, erikoinen keissi oli itkun partaalla, rahaa ei tullut mistään. Erikoinen keissi laittoi tosi nopeasti Kelaan työmarkkinatukihakemuksen, että saisi edes vuokrarahat kasaan. Työn loppumisesta oli tässä vaiheessa kulunut kuusi viikkoa. Erikoinen keissi mietti, jaksaako taistella vai antaako olla. Miten tästä eteenpäin, valitus oikeusasiamiehelle vai mitä?

Sitten te-toimistosta soitti esimies, joka pahoitteli ja pyysi anteeksi ja kertoi, että te-toimiston virhe ilman muuta, olisi pitänyt tarkistaa työttömyyskassasta työssäoloehtoon tarvittavat viikot velvoitetyön alkaessa. Tätä ei virkailija ollut tehnyt ja osa aikaisemmista työpätkistä oli vanhentunut velvoitetyön alkaessa. Sitten pikavauhtia uusi velvoitetyö kotikunnan työllistämispalvelujen, jotka toimivat tosi vauhdikkaasti ja hienosti, kautta.

Miten tämä voi olla näin vaikeata ja hermoja raastavaa, mietti erikoinen keissi. Jos ei olisi taas jaksanut pitää puoliaan, kukaan ei olisi virhettä huomannut, saatikka korjannut. Arvaatte varmaan, mitä mieltä erikoinen keissi on aktiivimallista.

Virpi Kuoppala

entinen aktiivinen työtön,

nykyinen erikoinen keissi

Jyväskylä