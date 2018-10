Alkoholi piiloon

Monet aikuiset ovat jopa niin koukussa alkoholiin, että eivät voi olla juomatta yhtäkään päivää. Jotkut perheelliset aikuisenkin käyttävät alkoholia säännöllisesti ja tämä voi vaikuttaa myös perheenjäseniin.

On olemassa myös “spurguja”, jotka ovat menettäneet perheensä kotinsa ja terveytensä alkoholin takia. Ongelma on siinä, että alkoholia saa liian helposti ja sitä saa mainostaa, vaikka ei ihan vapaasti, mutta silti. Lähes jokainen tietää, että alkoholi on vaarallista ihmisille.

En odota, että Suomeen tulisi esimerkiksi kieltolaki. Enkä usko, että se on maailman kauhein asia, jos porukalla mennän juhlistamaan vaikkapa baariin.

Mutta olisi hyvä, jos se jäisi siihen. Monilla se saattaa jäädäkin, mutta useilla ei jää, vaan siihen jäädään koukkuun ja juodaan arkipäivinäkin.

Ehdotan, että alkoholille tulisi samanlainen “piilotuslaki” kuin tupakalle. Ja säätiöitä, jotka auttavat alkoholisoituneita, lisättäisiin. Siten alkoholin aiheuttamia ongelmia saataisiin vähennettyä ja apu olisi helpommin haettavissa.

Patrik Rousu

Jyväskylän kristillinen koulu 8A