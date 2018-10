Aluekehityksen kurssimuutos vaatii järeitä toimenpiteitä

Suomen aluekehitys on ollut pitkään epätervettä. Suomessa kasvavat lähinnä pääkaupunkiseutu ja 20 muuta kaupunkiseutua. Muu Suomi näivettyy.

Ministeri Anu Vehviläinen nosti esiin tarpeen sijoittaa valtion työpaikkoja maakuntiin (KSML 8.10.). Päätoimittaja Pekka Mervola kysyi kolumnissaan (KSML 13.10.), miksi vasta nyt?

Olen selvittänyt varapuhemies Mauri Pekkarisen toimeksiannosta osana hänen johtamansa keskustan aluekehitystyöryhmän työtä, mitä muissa pohjoismaissa on asiassa tehty.

Suomi on todellakin kulkenut viime vuosina tässä asiassa pohjoismaista kehitystä vastavirtaan.

Ruotsissa väestö on keskittynyt eteläisiin ja keskisiin osiin 1950-, 60- ja 70-lukujen aikana. Maan pohjoinen alue on vuoristoista. Siellä on kaivosteollisuutta, mutta ei kovin paljon jalostavaa teollisuutta.

Kasvu on pääosin suurilla kaupunkiseuduilla, mutta maan sisäinen muuttoliike Tukholmaan tai Göteborgiin ei ole enää kovin suurta.

Ruotsissa on tehty toimia Tukholman väestönkasvun hillitsemiseksi. Ennen vuotta 2018 tehtiin päätökset 12 viranomaisen uudelleen sijoittamisesta. Alkuvuodesta 2018 tehtiin päätökset yhdeksän muun valtiollisen toimijan siirrosta.

Lisäksi lukuisten virastojen tai laitosten toiminnan osien siirtämisestä Tukholmasta muualle maahan on tehty päätökset. Päättyneellä hallituskaudella on tehty päätökset yhteensä noin 2 000 työpaikan uudelleen sijoittamisesta.

Tanskassa Kööpenhaminasta päätettiin vuonna 2015 siirtää pois 3 900 valtion työpaikkaa. Siirroista 2 500 on toteutettu.

Uusimmat päätökset julkistettiin tammikuussa 2018. 4 000 valtion työpaikkaa päätettiin sijoittaa Kööpenhaminan ulkopuolelle ja 500–1000 opiskelupaikkaa eri puolille maata yhteensä 49 paikkakunnalle.

Norjassa Oslosta siirrettiin vuonna 2003 pois 900 valtion työpaikkaa. Vuonna 2017 siirrettiin pois 630 valtion työpaikkaa ja laitettiin harkintaan 1 200 valtion työpaikan ja 600 opiskelijapaikan siirtäminen.

Norjassa on tehty myös muuta, mistä Suomessa voitaisiin ottaa oppia.

Norjassa muun infran rahoitus syrjäisillä alueilla on moninkertainen niiden väestöosuuksiin nähden ja yritykset maksavat muuta maata vähemmän sähköstä. Suuressa osassa pohjoisimman Norjan aluetta yritykset eivät maksa sotumaksua lainkaan. Myös opiskelijoille ja alueilla asuville on räätälöity erilaisia verovähennyksiä.

Yli kymmenen prosenttia Norjan väestöstä asuu napapiirin pohjoispuolella. Laajakaistan kattavuustavoite on siitä huolimatta 99,98 prosenttia.

Suomessa on runsaat luonnonvarat, jotka sijaitsevat pääosin maakunnissa. Koko Suomen alueellisen kehitystasapainon puolustamiselle on siis olemassa vahvat perusteet.

Valtion työpaikkojen alueellistaminen on kirjattava painokkaasti seuraavan hallituksen ohjelmaan myös Suomessa. Samalla on sovittava riittävän järeistä toimenpiteistä muiden pohjoismaiden tapaan, joilla alueellisen kehityksen keskittävä suunta saadaan muutetuksi.

Petri Neittaanmäki

varapuhemiehen erityisavustaja

maakuntahallituksen jäsen (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä