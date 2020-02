Alvaa myydään ketunhäntä kainalossa

Jyväskylän kaupungin johto on hakemassa hankkeisiinsa rahoitusta myymällä osaa vesihuoltoon, energiansiirtoon ja -tuotantoon kaupunkilaisten varoilla perustetusta Jyväskylän Energia Oy:stä, joka muutettiin nimeltään Alva-yhtiöt Oy:ksi.

Alva-yhtiöt Oy omistaa yksin Alva-sähköverkko Oy:n, Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n, Jyväskylän Voima Oy:n, JE-Hulevesi Oy:n ja Viitasaaren Energia Oy:n. Lisäksi on osaomistuksia lukuisissa muissa yhtiöissä.

Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 210 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 12,8. Emoyhtiö vastaa mm. Jyväskylän vesihuollosta, mikä onkin yhtiölle varsin tuottoisaa, sillä noin 39,5 miljoonan euron liikevaihdolla kertyi noin 12 miljoonan euron liikevoitto. Vesihuollossa yhtiö on täysin määräävässä markkina-asemassa suurimmassa osassa kaupungin aluetta eli voi hinnoitella palvelunsa itse.

Kaupunginjohtaja Koivisto vakuuttelee mediassa, että vesihuoltoa ei olla myymässä yksityiselle vaan myydään vähemmistöosuus energiayhtiö Alvasta ja kaupunki saa päättää vesimaksut. Voiko enää löyhempää väitettä kuulla?

Kaupunki muka voisi osakeyhtiössä päättää hinnoittelusta, joka tehtävä on yhtiön hallituksella. Hallituksen tehtävä on johtaa yhtiötä mahdollisimman voittoa tuottavasti kaikille osakkaille, joten mitään hyväntekeväisyysalennusta ei vesihuollon asiakkaille voi antaa.

Nimenomaan vesihuollon ja sähkönjakeluverkon monopoliasema on houkutin ostajalle sijoittaa yhtiöön. Sähköverkko on jo kaapeloitu kestäväksi ja vesihuoltoon on investoitu joka vuosi verkoston uusimiseen ja jäteveden puhdistukseen miljoonilla, joten sielläkin homma on hanskassa.

Syytä myyntihalukkuuteen selitellään osaamisen haulla sijoittajalta. Tosiasiassa etsitään ratkaisua sähkön- ja lämmöntuotannon päällekaatuviin ongelmiin. Rauhalahden voimalan taloudellinen käyttöikä alkaa olla lopussa, joten laitoksen arvo purkukustannukset huomioiden on nolla. Keljonlahden ongelma on turpeen ja varapolttoaineena tarvittavan kivihiilen ympäristöhaitat, joiden hintaa on vaikea ennakoida.

Pian käynnistyvä Olkiluodon ydinvoimala tulee laskemaan mahdollisesti sähkön hintaa, joten kaukolämmöstä pitäisi repiä lisää hintaa. Tässä kaupassa on tarkoitus kaupungilla päästä näistä ongelmista eroon myymällä koko roska pois aluksi vähemmistöosuutena sähkö- ja vesiverkon monopoliasemaa täkynä käyttäen.

Mikään yritys ei ole hyväntekeväisyysjärjestö. Halutessaan ostaa vähemmistö-osuutta se ei sijoita rahojaan tukeakseen pääomistajan toimintaa vaan haluaa hyvää tuottoa sijoittamalleen pääomalle. Jos kaupat syntyvät, niin tämä sijoittaja haluaa vain lisää tuottoa ja pakottaa kaupungin nostamaan vesimaksuja ym. Kaupunki tietysti suostuu hintojen korottamiseen, koska itsekin tarvitsee rahaa.

Kaupunki ei uskalla nostaa rehellisesti veroäyriään suurten hankkeidensa, kuten konserttisali ja Hippos, toteuttamiseksi vaan vierittää laskun kaupan myötä yhtiön asiakkaiden maksettavaksi mm. vesimaksuina ja sähkönsiirtona. Kaupunki varmaan syyttää lopulta yhtiökumppaniaan hintojen korotuksesta.

Höpinät kaupasta mahdollisesti saatavan 400 miljoonan euron summan korkotuotoista oikein sijoitettuna ovat vain silmänlumetta, sillä ostajan on saatava maksamalleen kauppahinnalle vähintään sama tuotto yhtiöstä. Me kaupunkilaiset sen tulemme maksamaan pääosin vesimaksujen nousuna.

Miksi kaupungin johto haluaa myydä koko Alvasta osuuden? Miksi ei käsketä Alvaa myymään nyt aluksi vaikka Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n ja Jyväskylän Voima Oy:n? Ne ovat periaatteessa itsenäisiä osakeyhtiöitä, jotka on helposti myytävissä ja Alva voi lyhentää velkaansa kaupungille. Tai sitten Alva perustaa Jyväskylän Vesi Oy:n, jonka kaupunki ostaa irti Alvasta. Tällöin vesihuolto ei olisi myynnissä ja kaupunginjohtajan puheistakin tulisi totta.

Vesihuolto ei saa olla missään tapauksessa eikä millään tavoin osittaiseenkaan yksityisomistukseen myynnissä.