Alvaan ammattimaista osaamista

Nyt olisi poliitikoilla paikka kehittää Alva-yhtiöt Oy:tä nimeämällä sille osaamisperusteinen hallitus. Tarvitaan vain eri puolueiden yhteinen tahto. Täysi poliittinen yhtenäisyys löytyi jopa vähemmistöosuuden myynnin selvittämiseen. Miksi siis sitä ei olisi Alva-yhtiöiden kehittämiseen?

Keskustelutilaisuudessa 6.2. kaupunginjohtaja sanoi osaamista löydettävän Alva-yhtiön hallitukseen kalliilla palkkioilla. Nykyiset palkkiot riittävät oikein hyvin. Alvan palveluiden käyttäjistä löytyy tarvittava, monipuolinen kompetenssi. He vieläpä tekisivät työtä sydämellään, eivät vain rahasta.

Alva-yhtiön hallitus voi olla se ammattimainen ”kumppani”, jota kaivattiin johtamiseen, hallitustyöskentelyyn sekä tuotantorakenteen kehittämiseen pitkän aikavälin strategian mukaisesti.

Tällä hetkellä Alva-yhtiön hallituksen puheenjohtajana on henkilö, jonka johtamissa yrityksissä on epäselvyyksiä aina Ylen MOT-uutisointiin asti. Ei paljoa vakuuta. Hallituksen puheenjohtaja on kuitenkin aina yksi tärkeimmistä vaikuttajista.

Esityksen Alva-yhtiöt Oy:n uudesta hallituksesta voi kaupunginjohtaja tuoda kaupunginhallitukseen vaikka jo tänä keväänä. Avoin kysymys kaikille Jyväskylän puolueille. Oletteko valmiita vaihtamaan Alvan hallitus osaamisperusteiseksi nykyisen poliittisin perustein nimetyn hallituksen sijaan?