Alvan kehittäminen ei vaadi yksityistämistä

Taas meitä jyväskyläläisiä ja veronmaksia vedätetään kuin ”metrin mittaa”. Alvan vähemmistöosakuuden myynnistä on noussut iso haloo ja ihan aiheesta.

Siitä kertoo hyvin kansalaisaloite, joka vastustaa yksityistämistä ja sai kahdessa päivässä vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Yksityistämistä vastaan on saatu jo monen asiantuntijan lausunto (KSML 2.2.) sekä esimerkkejä maailmalta, joten näitä taustoja vasten toivoisin Jyväskylän kaupungilta löytyvän sen verran maalaisjärkeä, että koko asia haudataan mahdollisimman pian.

Alvan yksityistäminen edes pieneltä osaltaan ei ole mitenkään perusteltua eikä se mitenkään palvele meitä jyväskyläläisiä. Ensin annetaan pikkusormi ja sitten menee koko käsi. Se, miten asiaa on perustellut muiden muassa kaupunginjohtaja Timo Koivisto, on, että pyritään löytämään riskejä jakamaan taho, joka tuo uutta osaamista ja kehittää toimintaa ja samalla saadaan myynnistä hyvä korvaus.. Tässä tilanteessa ei tietenkään asiaa voi muuten markkinoida ja puolustella, mutta tämä sanahelinä on kuin suoraan Nalle Puh -kirjasta, uskoo ken tahtoo.

Jos Alvan toimintaan tarvitaan oikeanlaista osaamista toimintaa kehittämään, niin silloin helpoin ja järkevin tapa on palkata oikeanlaiset henkilöt toimintaa vetämään ja kehittämään, jos nykyisellään se ei onnistu. Ei se vaadi yksityistämistä, ellei tarkoitus ole saada tästä myynnistä rahoja epävarman Hippos-hankkeen taakse.

Älkää aliarvioiko meitä jyväskyläläisiä, siihen teillä ei ole varaa.