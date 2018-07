Amstaffi on moni- puolinen

Sunnuntaisuomalaisen artikkelin otsikko ”Pahojen ihmisten koirat” (KSML 8.7.) on sensaationhakuinen ja leimaava. Se on irrotettu Kennelliiton hallituksen puheenjohtajan Harri Lehkosen lauseesta, jossa hän viittaa Yhdysvaltojen tilanteeseen. Yhteydestään irrotettuna otsikko luo käsityksen, että kaikki artikkelin kuvien koiria muistuttavan koiran omistajat ovat pahoja.

Artikkelissa mainitaan myös Suomen Kennelliiton ja Yhdysvaltojen AKC:n rekisteröimä rotu amerikanstaffordshirenterrieri (l. amstaffi), joka on FCI:n hyväksymä rotu, toisin kuin pitbull, jonka rotuisiksi tilastoissa usein luokitellaan myös kaikki sekarotuiset, ulkonäöltään edes etäisesti ko. rotua muistuttavat koirat.

Amstaffi on rinnastettu artikkelissa pitbullterrieriin, jota se ulkonäöllisesti paljon muistuttaakin, ja roduilla toki on yhteinen historia. Amstaffia on kuitenkin lähes sadan vuoden ajan määrätietoisesti jalostettu seurakoiraksi, eikä koira-aggressiivisuus tai artikkelissa mainittu ”game-jalostus” ole koko rodun historian aikana ollut jalostuskriteeri. Amstaffi on monipuolinen harrastuskoira. Niitä näkee koiranäyttelyiden lisäksi niin tottelevaisuus- kuin agilityradoillakin, erilaisissa palveluskoiralajeissa sekä pelastuskoiraharrastuksissa.

Artikkeli luo harmillisen mielikuvan siitä, että kaikki kuvien kaltaiset koirat voivat olla potentiaalisia uhkia ympäristölleen. Suurin osa jalostukseen käytettävistä amstaffeista luonnetestataan, ja valtaosa näistä on todettu testissä hyväntahtoisiksi, luoksepäästäviksi ja avoimiksi.

Kyseisiä ominaisuuksia seurataan myös erinäisissä Kennelliiton alaisissa kokeissa ja kilpailuissa; esimerkiksi näyttelytuomarien pitää nykyään tehdä koirasta ilmoitus Kennelliitolle, mikäli näyttelykehässä huomataan aggressiivista käyttäytymistä ihmisiä tai toisia koiria kohtaan.

Olisi ollut miellyttävämpää lukea asiapitoinen artikkeli, joka olisi lisännyt ihmisten tietoisuutta artikkelin käsittelemistä roduista.

Kiia Terho

puheenjohtaja

Suomen Amerikanstaffordshiren­terrieriyhdistys ry