Antakaa jätkät määkin huudan, määkin oon kännissä!

Muistatte ehkä tuon laulun kertosäkeen. Se on säe, joka minulle tulee mieleen tästä erittäin hyvästä syystä esiin nousseesta aiheesta. Kyse on vanhusten ja myös vaikeasti vammaisten ihmisten hoidosta ja kohtelusta yksityisissä palvelukodeissa.

Nyt tuntuu jokaisella olevan sanottavaa ja etenkin tuomittavaa tilanteessa, joka totta vieköön ei ole uusi tai ennen kuulumaton. Se on saanut olla vuosia silmiemme alla arkipäivää lukuisille vanhuksille, heidän läheisilleen sekä tuhansille huonoa omaatuntoa poteville hoitotyön ammattilaisille.

Minä en lähde tässä huutelemaan, että määkin oon kännissä vaan mietin ajatusta, entä jos? Entä jos me arvostaisimme vanhuksiamme ja yhteiskunnan heikompiosaisia niin että he apua tarvitsevina saisivatkin hyvää hoitoa. He saisivat hyvää hoitoa koulutetuilta hoitoalan ammattilaisilta eivätkä henkilöiltä, jotka on pikaisesti koulutettuja ja jotka eivät ole saaneet mitään koulutusta esimerkiksi lääkehoidosta.

Näitä kouluttamattomia henkilöitä hoivakodeissa kutsutaan hoiva-avustajiksi. Hyvin lyhyen koulutuksensa vuoksi heille ei tarvitse maksaa kummoistakaan palkkaa, ei edes sellaista, jolla pystyy maksamaan vuokransa ja muun elämisensä.

Hoiva-avustaja on ollut viime vuosina huono ratkaisumalli kasvavaan henkilöstöpulaan hoito- ja hoiva-alalla.

Ei ole hoiva-avustajan vika, ettei hän osaa reagoida vanhuksen lääkehoidon asioihin tai muuhun vanhuuden tuottamaan ongelmaan, koska häntä ei ole niiden havainnoimiseen riittävästi koulutettu. Kuitenkin he joutuvat vastaamaan niiden maailman ihanimpien mummojen ja pappojen hoitamisesta, joista 29.1. Ylen A-studion raportti kertoi.

Entä jos hyvin koulutetulla ja motivoituneella hoitoalan ammattilaisella olisi riittävä määrä työkavereita tekemässä arvokasta työtään.

Silloin vanhuksen virkistystoiminta voisi olla muutakin kuin ikkunan avaaminen tuuletusta varten tai radion avaaminen kaveriksi yön pimeinä ja pitkinä tunteina.

Osattaisiin ajoissa puuttua muuttuvaan terveyden tilaan, ravitsemuksesta huolehdittaisiin, iho hoidettaisiin ja turva tarjottaisiin. Ehkäisevänä tehty työ tuottaisi säästöjä ja kaikkein tärkeintä; vanhus saisi elää arvokasta ja inhimillistä vanhuuttaan.

Motivoituneet ja osaavat ammattilaiset tarvitsevat palkkansa. Tällä hetkellä tuo palkka ei tässä rakkaassa maassamme tahdo riittää elämiseen.

Silti tuo palkka katsotaan niin suureksi kulueräksi voittoa tavoiteltaessa, että osaava ammattilainen joutuu paahtamaan vuorosta toiseen työssään liian yksin, joutuu huolehtimaan hoitotyön lisäksi siivoamisesta ja ruokahuollosta, kiinteistöhuollostakin, tehtävistä, joista aikaisemmin vastasivat siistijät, keittäjät ja huoltomiehet.

Raportit yksityisistä palvelukodeista kertovat että ahneuden uutena innovaationa palvelukotien työvuoroissa hoivaa antavat haamutyöntekijät.

Nämä hoivatyön ”Börje Börgelssonit ja Aku Ankat” on työvuorolistalle kirjattu vain palvelun ostajan ja valvontaviranomaisen huijaamiseksi. He näkyvät vain kirjatuissa raporteissa. Vanhuksen vierellä ja koulutettujen hoitajien apuna työvuoroissa heitä ei näy.

Entä jos tämä asia hoidettaisiin kuntoon? Konsteja meillä siihen on. Voimme tiivistää lainsäädäntöä, tehostaa valvontaa ja asettaa sanktioita väärinkäytöksistä ja estää aggressiivinen, epäeettinen voitontavoittelu hoivapalveluissa.

Ennen kaikkea meidän pitää tehdä arvovalintoja siitä, millaisella paneutumisella ja yhteiskunnallisella rahoituksella vanhuksiamme hoidetaan.

Käytetäänkö varat monikansallisten pörssiyhtiöiden voittoihin vai näiden maailman ihanimpien mummojen ja pappojen asianmukaiseen ja heitä arvostavaan hoivaan ja hoitoon.

Tämä on yksi niistä suurista arvovalinnoista, joista tämän kevään vaaleissa tullaan päättämään.

Kati Jetsu

sairaanhoitaja

Tehyn hallituksen jäsen

kansanedustajaehdokas (vas.)

Jyväskylä