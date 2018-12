Ari Keronen ei ole koskaan edes ollut pakolainen

Ari Keronen kirjoitti totuudenvastaisesti halla-aholaisten puolueen valtauksesta ja perussuomalaisten ”natsimielisyydestä” (KSML 4.12.). Mielestäni mitään vallankaappausta ei tässä asiassa tapahtunut eivätkä halla-aholaiset ole myöskään natsimielisiä.

Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi demokraattisesti pidetyn äänestystuloksen perusteella puoluekokouksessa, kun selvä enemmistö puolueessa ja puolueen kannattajista oli tyytymättömiä Timo Soinin ”takinkääntö”-hallituspolitiikkaan.

On täysin varmaa, että minkään puolueen jäsenet ja kannattajat eivät katsoisi pitkään hyvällä puoluejohtoa, jos puolueen eduskuntavaaleissa saama hyvä vaalitulos puolittuu ja putoaa 8–9 prosenttiyksikköä hallitusvastuussa jo heti ensimmäisenä vuotena, kuten Soinin johtamien perussuomalaisten kannatukselle kävi toteuttamattomien vaalilupausten seurauksena.

Halla-aho haluttiin puolueen johtoon, kun Soinilla ja hänen johtamallaan ministeriryhmällä meni vallanhimo ja oma edun tavoittelu kansan edun edelle vallan kammareissa.

Keronen sanoo virheellisesti myös Karjalan evakkoja pakolaisiksi. Karjalan Liitton puheenjohtajisto oikaisi jo noin vuosi sitten tätä monesti Suomessa toistettua väärää väitettä Karjalan evakoista.

YK:n Genevessä 1951 solmittu pakolaissopimus määrittelee, että pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi. Karjalan evakot olivat pääosin suomalaisia, jotka vastoin tahtoaan joutuivat jättämään kotiseutunsa. Karjalaisia ei evakoitu vieraaseen maahan, vaan suomalaisina Suomeen, eli omaan isänmaahan.

On täysin harhaanjohtavaa verrata karjalaisia esimerkiksi Syyrian pakolaisiin, jotka joutuvat sodan jaloista lähtemään etsimään inhimillisen elämän puitteita oman maan ulkopuolelle. Karjalaiset olivat siis evakkoja tai siirtolaisia, eivät pakolaisia. Eihän Ruotsiin 1960-luvulla työn perässä muuttaneita tai 1900-luvun alkuvuosina Suomesta Amerikkaan muuttaneita suomalaisiakaan kutsuta pakolaisiksi vaan siirtolaisiksi. Karjalan evakot menettivät kotiseutunsa, mutta säilyttivät isänmaansa.

Unto Pynnönen

Jyväskylä, Säynätsalo